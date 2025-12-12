Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Blizikuce
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Blizikuce, Montenegro

26 propiedades total found
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Villa moderna con vistas al mar en BlizikućeEsta elegante villa contemporánea ofrece una mez…
$577,312
VAT
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Experimente el epitome de la vida costera con esta villa excepcional actualmente en construc…
$1,24M
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 5
Una villa en venta en Tudorovići en un lujoso complejo cerrado a 15 minutos de la ciudad de …
$1,74M
OneOne
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
En venta son dos villas impresionantes situadas separadamente entre sí. Cada uno de ellos of…
$994,251
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
A pocos minutos del mundialmente famoso Sveti Stefan, en el entorno sereno y verde de Blizik…
Precio en demanda
Villa en Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 580 m²
Gross villa area: 580 m² Net villa area: 461 m² Land area: 1,500 m² Number of bathrooms: …
$3,35M
Villa en Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Esta villa de tres niveles forma parte de un complejo de tres villas, situado cerca de Drobn…
$1,40M
Villa 6 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
A stunning villa for sale in the village of Tudorovichi, next to the island of St. Stefan, 1…
$2,74M
Villa 10 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Villa 10 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 250 m²
Zona residencial: 250m2Superficie terrestre: 650m2Dormitorios: 5Baños: 5+2 aseosAire acondic…
$1,51M
Moya7yaMoya7ya
Villa en Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 5
Área 450 m²
El área total de 450 metros cuadrados. El área de la parcela es de 1000 metros cuadrados.
$976,815
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 7
Venta: lujosas villas con impresionantes vistas actualmente en construcción en Budva, Blizik…
Precio en demanda
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
"Carsko Selo" es un complejo residencial de 36 villas exclusivas con una impresionante vista…
$644,667
Villa 13 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Villa 13 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 13
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 496 m²
Superficie de la villa: 496 m2Superficie terrestre: 1732 m2Dormitorios: 6Baños: 5 + 2Piscina…
$3,41M
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 632 m²
villa más lujosa con decoración completa exterior e interior, en la costa del Adriático (a 2…
$2,41M
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Montenegro. REALESTATE. Felicidad🌏🇲🇪Villa de tres niveles Classa Lux en el pueblo de Budapes…
$2,58M
Villa 7 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Zona residencial: 420m2Superficie terrestre: 700m2Dormitorios: 4Baños: 5 + 1 aseoAire acondi…
$1,61M
Villa 5 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Dos villas de 114 m2 cada una en Blizikuce, Budva. Cada villa tiene una plaza de aparcamient…
$565,998
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 5
Villa en venta en Tudorovići en un complejo cerrado de lujo a 15 minutos de la ciudad de Bud…
$1,86M
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Inmobiliaria, MontenegroVenta: Villa de lujo en construcción, situada en el exclusivo asenta…
Precio en demanda
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
Número de plantas 2
En venta son dos villas impresionantes situadas separadamente entre sí. Cada uno de ellos of…
$994,251
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Exclusiva villa nueva en venta! Esta impresionante propiedad tiene una superficie de 600 m2,…
$3,51M
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una villa de lujo de nueva construcción con una superficie bruta de 400 m2 está en venta en …
Precio en demanda
Villa en Blizikuce, Montenegro
Villa
Blizikuce, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 231 m²
En venta son dos villas impresionantes situadas separadamente entre sí. Cada uno de ellos of…
$884,245
Villa en Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Número de plantas 3
Esta villa de tres niveles forma parte de un complejo de tres villas, situado cerca de Drobn…
$1,40M
Villa en Rijeka Rezevici, Montenegro
Villa
Rijeka Rezevici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Esta villa de tres niveles forma parte de un complejo de tres villas ubicadas cerca de la Tu…
$1,25M
Villa 5 habitaciones en Blizikuce, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Blizikuce, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 3
Location: Blizikuće settlement, 500m from the main road Budva-Petrovac, 1.5 km from  S…
$2,37M
