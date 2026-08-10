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Villas en venta en Bar, Montenegro

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70 propiedades total found
Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Venta es una amplia casa familiar de 183 m2 en una parcela de 204 m2, situada en una zona tr…
$456,662
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Venta es una casa de dos plantas registrada de 100 m2, situada en una parcela de 236 m2 en u…
$138,231
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Se propone una excelente casa familiar en una zona tranquila del bar para la venta. Dead Dea…
$368,498
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 392 m²
Villa en Montenegro - a la venta. Una de las mejores villas en la costa está a la venta. Una…
$2,16M
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Una casa única con un amplio patio, dispuesta como una de las atracciones turísticas más her…
$1,77M
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Villa en venta en tres niveles en el municipio de Bar. La villa tiene una superficie total d…
$376,805
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 252 m²
Amplia casa en venta en la ciudad de Bar, Montenegro, con una superficie de 252 m2, con una …
$632,057
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Villa en Susanj, Montenegro
Villa
Susanj, Montenegro
Área 2 415 m²
Parcela de 2174 m2 El ancho de la parcela a lo largo de la línea de playa es de 35 m Precio …
$1,13M
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Villa de tus sueños en la Riviera Budva de Montenegro:Bienvenido al mundo del lujo absoluto …
$3,51M
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Número de plantas 2
Le ofrecemos una villa de dos plantas en la costa adriática. La villa se encuentra en la ciu…
$406,448
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Número de plantas 3
La casa se encuentra en un lugar tranquilo entre los pinos que se extienden 500 m del mar. S…
$199,528
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Área 400 m²
Dovevilles situado en la zona montañosa en un pueblo tipo club cerca de la ciudad de Bar, Ba…
$611,162
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Área 396 m²
Villa con piscina en Montenegro. La villa se encuentra en el pueblo de Podi, Herceg Novi, a …
$614,338
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Venta es una casa familiar totalmente reformada en Sutomore, que combina perfectamente comod…
$478,141
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Estructura de la villa: Primera planta: - un salón con chimenea, combinado con una zona de c…
$748,512
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Se vende un amplio edificio de tres pisos en un bar (distrito de Shushan) con una vista pano…
$690,935
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Villa 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Villa 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 342 m²
Precio: A solicitud Puesto en el corazón de Bar, esta villa excepcional ofrece un equilibrio…
$1
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
El hogar perfecto para vivir, relajarse o invertir en uno de los resorts más populares en Mo…
$274,519
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Presentamos a la venta una pequeña casa de una planta con una superficie de 77 metros cuadra…
$56,426
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Ofrecemos una parcela con una superficie total de 380 m2, situada en una colina. Según los d…
$216,429
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Villa 2 habitaciones en 82, Montenegro
Villa 2 habitaciones
82, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
Principales Destacados Precio: 165.000 € Superficie: 101 m2 interna (aprox. 50,46 m2 por pla…
$191,194
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Área 240 m²
Número de plantas 3
VILLA SEA VIEW para la ventaUbicación: Bar, Šušanj, Zeleni PojasDistancia al mar: 300 metros…
$635,859
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Venta es una casa acogedora de 70 m2 con un patio de 30 m2, situada en una de las zonas más …
$178,491
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Villa moderna con mantenimiento durante todo el año para su cómoda recreación y estancia. …
$715,760
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Villa 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Número de plantas 2
🏡 ID-659📍 🏠 🛏 4 с🛁 4 сану🌿 🏊 🚗 🌊 ▪ланировка:•• 4 с• 4 сану••🔨
$864,996
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Presentamos a la venta una hermosa villa en Dobra Water, Montenegro, que ofrece impresionant…
$863,668
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Número de plantas 4
En una zona tranquila de Kotor, Dobrota, una casa está a la venta a sólo 30 metros del mar. …
$685,155
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 380 m²
Presentamos a la venta una magnífica casa con una superficie de 380 metros cuadrados. m, sit…
$399,282
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Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Presentamos a la venta una lujosa casa familiar con una superficie de 250 metros cuadrados, …
$310,921
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Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 196 m²
Número de plantas 3
Venta de una gran casa de 3 niveles en el complejo suburbio de Bara con vistas al mar.La cas…
$351,042
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Parámetros de las propiedades en Bar, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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