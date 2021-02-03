  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Barrio residencial Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$2,275
;
9
Dejar una solicitud
ID: 30444
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 3/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se i izdaje prostran dupleks stan površine 160 m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Bulevar Josipa Broza, Stari Aerodrom.🔹 Struktura stana:Donji nivo (49 m² – uknjižen): prostran i svijetao dnevni boravak, moderna kuhinja sa trpezarijom, kupatilo i terasa. Prostor je odlično organizovan i funkcionalno uređen, idealan za svakodnevni porodični život.Gornji nivo: četiri komforne spavaće sobe, dva kupatila i dodatni toalet. Veliki prozori u spavaćim sobama pružaju obilje prirodne svjetlosti i stvaraju prijatnu i toplu atmosferu.🔹 Prednosti:Ukupna površina 160 m² (uknjižen na 49 m²)Zapadna orijentacija sa puno sunca i svjetlostiParking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnostStan je idealan i za veću porodicu, ali i kao investicija zbog atraktivne lokacije i odličnog odnosa cijene i kvadrature💰 Cijena za prodaju: 1.940 €/m²💶 Cijena za izdavanje: 1.300 € mjesečnoStan predstavlja rijetku priliku na tržištu – spoj komfora, funkcionalnosti i lokacije.Mogućnost komprezacije za jednosoban stan u Podgorici.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$176,042
Barrio residencial Apartments of different structures in Bijela - new construction
Bijela, Montenegro
de
$104,217
Barrio residencial Stan 76 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$998
Barrio residencial One bedroom apartment in Tivat - new building
Tivat, Montenegro
de
$161,958
Barrio residencial Stan 63 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Está viendo
Barrio residencial Stan 160 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,275
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se nemjesten jednosoban stan, povrsine 47m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Postoji…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 70 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se konforan dvosoban stan na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prvom spratu starije zgrade.Stan je renoviran i kompletno opremljen za zivot.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial New residential building in Bar
Barrio residencial New residential building in Bar
Barrio residencial New residential building in Bar
Barrio residencial New residential building in Bar
Barrio residencial New residential building in Bar
Mostrar todo Barrio residencial New residential building in Bar
Barrio residencial New residential building in Bar
Bar, Montenegro
de
$2,171
Prodaju se stanovi u izgradnji na odličnoj lokaciji u Ilinom - Bar, samo par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine garažnog mesta. Stanovi su različite strukture. Površine jednosobnih stanova: 44,45m2, 56,42m2, 55,71m2. Veličine dvosobnih stanova: …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones