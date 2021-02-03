Barrio residencial Za izdavanje dupleks stan od 160m2 – Stari Aerodrom, Bulevar Josipa Broza

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Izdaje se prostran dupleks stan površine 160 m² na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – Bulevar Josipa Broza, Stari Aerodrom.🔹 Struktura stana:Donji nivo (49 m² – uknjižen): prostran i svijetao dnevni boravak, moderna kuhinja sa trpezarijom, kupatilo i terasa. Prostor je odlično organizovan i funkcionalno uređen, idealan za svakodnevni porodični život.Gornji nivo: četiri komforne spavaće sobe, dva kupatila i dodatni toalet. Veliki prozori u spavaćim sobama pružaju obilje prirodne svjetlosti i stvaraju prijatnu i toplu atmosferu.🔹 Prednosti:Ukupna površina 160 m² (uknjižen na 49 m²)Zapadna orijentacija sa puno sunca i svjetlostiParking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i praktičnostStan je idealan i za veću porodicu, ali i kao investicija zbog atraktivne lokacije i odličnog odnosa cijene i kvadrature💰 Cijena za prodaju: 1.940 €/m²💶 Cijena za izdavanje: 1.300 € mjesečnoStan predstavlja rijetku priliku na tržištu – spoj komfora, funkcionalnosti i lokacije.
