  4. Barrio residencial Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Barrio residencial Central Point, Jednosoban stan, Izdavanje

Podgorica, Montenegro
$645
4
ID: 29523
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

📍 Izdavanje jednosoban stan – Central Point, Podgorica   ✨ Lijepo opremljen stan u jednoj od najtraženijih lokacija u gradu.   Površina: 47 m² Struktura: Jednosoban stan Sprat: 9. sprat (zgrada sa liftom) Stan je potpuno namješten i moderno opremljen Lokacija: Central Point – neposredna blizina šoping centra, marketa, kafića i svih važnih sadržaja   💶 Cijena: 550 € mjesečno

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

