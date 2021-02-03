  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Barrio residencial Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$2,230
10
ID: 28638
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 108m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u Central Pointu.   Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe (od kojih je jedna master soba), kupatilo, toalet i dvije terase.   Posjeduje multi split sistem.Nalazi se u zgradi novogradnje koja posjeduje tri lifta i čiji se ulaz redovno održava. U cijenu zakupa su uracunata i dva garazna parking mjesta.Izdaje se na duži vremenski period uz obavezan depozit!   Petar Abramovic – agent za nekretnine.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Barrio residencial Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,230
