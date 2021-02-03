  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Barrio residencial Stan 40 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$469
ID: 28612
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prvom spratu stambene zgrade, u Centru. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan je u potpunosti renoviran i opremljen kvalitetnim namjestajem. Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit u visini jedne mjesecne krije!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
