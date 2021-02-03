  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$1,115
ID: 28227
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se dvosoban stan površine 56 m² u City kvartu, u zgradi Acton, na trećem spratu sa liftom. Stan je moderno opremljen i kompletno namješten, a ispred zgrade se nalazi javni parking. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 950 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
