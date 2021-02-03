  1. Realting.com
  Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Montenegro
$587
ID: 28567
Última actualización: 1/10/25

Sobre el complejo

Izdaje se veci lijepo namjesten dvosoban stan na Cetinju.Stan je ukupne kvadrature 80m2 i nalazi se na prvom spratu.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

3 Sportski centar, Montenegro
Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Montenegro
de
$587
