  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$704
;
7
Dejar una solicitud
ID: 28271
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Central Pointu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit u visini od dvije mejsecne kirije!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Montenegro
de
$134,848
Barrio residencial Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,347
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,408
Complejo residencial New exclusive residential complex next to Porto Montenegro in the center of Tivat
Tivat, Montenegro
de
$598,814
Está viendo
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Donja Lastva, Montenegro
de
$159,841
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
En la pintoresca zona de Donja Lastva, situada en la ciudad de Tivat, se planea construir una mini-ciudad exclusiva que consta de dieciséis casas. Este complejo destaca por su excelente ubicación, incluyendo su proximidad a Porto Montenegro, así como escuelas y jardines de infancia, lo que l…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 36 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$89,194
Prodaje se neuseljavana garsonjera površine 36m², smještena na trećem spratu stambene zgrade u Momišićima, preko puta Ars Medica. Zbog pozicije zgrade, stan pruža osjećaj pete etaže, sa trajnim pogledom. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom, kupatilo i balkon površine 4m². Ba…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade, na Zabjelu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispred…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones