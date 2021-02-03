  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$126,750
3
ID: 28541
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prodaju jednosoban stan u izgradnji u Momisicima.Stan je ukuone kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade, ciji je rok zavrsetka kraj 2025te godine!Uz stan dolazi ostava kvadrature 9m2!Obavezna kupovina garaze u iznosu od 15.000€

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
