Barrio residencial Stan 48 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$140,833
ID: 28313
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prodaju stan površine 48 m², smješten u zgradi Did Invest, na dobroj lokaciji, idealnoj za urbani i komforan način života.Iako kvadratura djeluje skromno, raspored prostorija je izvanredno organizovan, pa je svaki kvadrat pažljivo iskorišćen, što ovom stanu daje osjećaj prostranosti i lakoće svakodnevnog funkcionisanja. Stan se sastoji od dnevnog boravka sa trpezarijom i kuhinjom, spavaće sobe, kupatila i terase, te pruža savršen balans između praktičnosti i udobnosti.Dodatna pogodnost je parking mjesto pod rampom, što garantuje sigurnost i dostupnost u svakom trenutku – prava rijetkost u urbanom jezgru.Lokacija omogućava brz pristup svim važnim sadržajima: marketima, školama, vrtićima, kafićima i javnom prevozu. Bilo da tražite stan za život ili investiciju – ovo je nepokretnos na koju se lako navikne.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
