  4. Barrio residencial Stan 27 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Becici, Montenegro
de
$109,146
;
3
Dejar una solicitud
ID: 28392
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Pueblo
    Becici

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Nova zgrada u Rafailovićima – moderan život nadomak moraU mirnom dijelu Rafailovića, na odličnoj lokaciji koja pruža i privatnost i blizinu obale, u toku je izgradnja savremenog stambenog objekta sa prostranim terasama i panoramskim pogledom na more.Investicija sa karakterom – mir, pogled i kvalitet gradnje u jednom!• Površina: 26,63 m²• Bez pogleda• Cijena: 3.500 €/m²

