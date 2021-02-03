  1. Realting.com
  4. Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Barrio residencial Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$587
ID: 28478
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan površine 46m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade na Tuškom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan je pet friendly i nalazi se na lokaciji koja omogućava brz pristup svim važnim sadržajima. Ispred zgrade je dostupan javni parking. Mjesečna cijena zakupa: 500€.

Podgorica, Montenegro
