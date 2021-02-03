Barrio residencial Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Stan 69 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$259,896
ID: 28580
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Na prodaju dvosoban stan u Acton zgradi iza Volija u City kvartu. Nalazi se na cetvrtom spratu. Stan je opremljen namjestajem luksuznih brendova, kao i Bosch bijelom tehnikom. Stolarija je sa troslojnim staklom i elektricnim roletnama. U kupatilu postoji podno grijanje. Postoji mogucnost kupovine 2 parking mjesta koja se nalaze ispred ulaza.  

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
