Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$822
ID: 28206
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se dvosoban stan ukupne kvadrature 75m2 u City Kvartu.Stan se nalazi na prvom spratu i kompletno je opremljen za zivot.Depozit obavezan!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Está viendo
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
