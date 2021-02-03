  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Bar
  4. Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar

Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar

Bar, Montenegro
de
$2,171
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28629
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaju se stanovi u izgradnji na sjajnoj lokaciji u Ilino - Baru, na svega par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine i garažnog mjesta. Stanovi su raznih struktura. Kvadrature jednosobnih stanova:  44.45m2, 56.42m2, 55.71m2. Kvadrature dvosobnih stanova: 73.90m2, 79.90m2, 83.75m2, Cijene stanova se kreću od 1.850EUR/m2 do 2.100EUR/m2. Rok završetka je predviđen za sredinu 2026 godine.

Localización en el mapa

Bar, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New Residential Complex ROYAL CENTRAL RESIDENCE in the Heart of Budva
Budva, Montenegro
de
$230,447
Barrio residencial Stan 42 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$645
Edificio de apartamentos N-Bar
Bar, Montenegro
de
$166,752
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$193,646
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Está viendo
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Bar, Montenegro
de
$2,171
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Barrio residencial Stan 118 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,582
Za izdavanje luksuzan stan u zgradi ELITE Residence, kod Capital Plaza-e – 118 m² + garažaIzdaje se prostran i moderno opremljen stan u jednoj od najprestižnijih zgrada u Podgorici – ELITE Residence, neposredno uz Capital Plaza.Struktura stana:Veliki dnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomT…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Barrio residencial Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$170,174
Na prodaju je luksuzno opremljen jednosoban stan površine 49 m² u modernom kompleksu Old Town Residence. Stan se nalazi na visokom prizemlju, pažljivo je dizajniran i opremljen kvalitetnim materijalima i namještajem, pružajući savršen spoj udobnosti i elegancije. Uz stan dolazi i pripadajuće…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$2,699
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones