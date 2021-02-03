  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$205,382
ID: 28326
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

a prodaju dvosoban stan 74 m² – Momišići, PodgoricaU ponudi imamo funkcionalan i prostran dvosoban stan površine 74 m², smješten na 2. spratu manje stambene zgrade bez lifta u mirnoj ulici Gavra Vukovića, Momišići.Zgrada nema lift, ali raspolaže dostupnim parkingom iza objekta.Stan je jugozapadno orijentisan, što mu obezbjeđuje puno prirodne svjetlosti tokom dana. Lokacija je izuzetno praktična – u neposrednoj blizini se nalaze svi važni sadržaji: marketi, škole, vrtići, apoteke, i svega je nekoliko minuta udaljen od centra grada.Struktura stana:Ulazni hodnikDnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomDvije spavaće sobeTerasaKupatiloStan se može kupiti i sa namještajem, po dogovoru.✅ Uknjižen, bez tereta i ograničenja.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Realting.com
