Barrio residencial Stan 74 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
a prodaju dvosoban stan 74 m² – Momišići, PodgoricaU ponudi imamo funkcionalan i prostran dvosoban stan površine 74 m², smješten na 2. spratu manje stambene zgrade bez lifta u mirnoj ulici Gavra Vukovića, Momišići.Zgrada nema lift, ali raspolaže dostupnim parkingom iza objekta.Stan je jugozapadno orijentisan, što mu obezbjeđuje puno prirodne svjetlosti tokom dana. Lokacija je izuzetno praktična – u neposrednoj blizini se nalaze svi važni sadržaji: marketi, škole, vrtići, apoteke, i svega je nekoliko minuta udaljen od centra grada.Struktura stana:Ulazni hodnikDnevni boravak sa trpezarijom i kuhinjomDvije spavaće sobeTerasaKupatiloStan se može kupiti i sa namještajem, po dogovoru.✅ Uknjižen, bez tereta i ograničenja.
Localización en el mapa
Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Calculadora hipotecaria
Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual.
Devuélvelo