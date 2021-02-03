  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$411
;
5
Dejar una solicitud
ID: 28504
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Izdaje se potpuno renovirana garsonjera na prizemlju kuce u Momisicima.Garsonjera je moderno opremljena i ima zaseban ulaz!Kuca je podijeljena po PD jedinicama i svaka se izdaje zasebno!U cijenu ukljucen EON premium paket sa internetom i televizijom i troskovi Vode.Struja se dodatno placa mjesecno!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Montenegro
de
$1,174
Barrio residencial Stan 51 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Barrio residencial Stan 55 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$411
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,584
Barrio residencial Stan 69 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,408
Está viendo
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$411
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Complejo residencial New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Montenegro
de
$199,721
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Un nuevo y moderno edificio residencial en la popular ciudad balneario de Bečići. El edificio está situado en la autopista Adriática, a solo 10 minutos en coche del centro de Budva. Cerca encontrará un supermercado y restaurantes de mariscos. Este es el quinto edificio en un nuevo desarrollo…
Agencia
VALUE.ONE
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$176,042
Prodaje se opremljen dvosoban stan u blizini Gintasa.Stan se nalazi na petom spratu (nije poslednji) u starogradnji.Ukupna kvadratura 62m2 i posjeduje podrum od 5m2 koji je uracunat u cijenu.Iza zgrade se nalazi javni parking
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Two bedroom apartment in Tivat – new building
Barrio residencial Two bedroom apartment in Tivat – new building
Barrio residencial Two bedroom apartment in Tivat – new building
Barrio residencial Two bedroom apartment in Tivat – new building
Barrio residencial Two bedroom apartment in Tivat – new building
Tivat, Montenegro
de
$248,806
Two bedroom apartment with a surface area of ​​67.24 m2 is for sale, in a quiet neighborhood in Tivat, only half a kilometer from the coast. The apartment is located on the fourth floor, which is the last and has a view of the sea. There is a possibility to purchase a garage parking space, …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones