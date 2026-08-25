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Casas en Venta en Sveti Stefan, Montenegro

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46 propiedades total found
Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
Número de plantas 3
LOCALACIÓNSituado en Sveti Stefan, esta villa ofrece privacidad, naturaleza y vistas panorám…
$636 596
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
Número de plantas 4
LOCALACIÓNSituado en la exclusiva zona de Sveti Stefan, esta elegante villa ofrece privacida…
$787 064
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Ubicado en la exclusiva zona de Blizikuce, justo encima del pintoresco Sveti Stefan, esta ex…
$1,34M
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DD CO DEDD CO DE
Casa en Sveti Stefan, Montenegro
Casa
Sveti Stefan, Montenegro
Área 650 m²
Número de plantas 5
K4-166. Hermoso hotel en Sv.Stefan con vistas al marVenta Apart-Hotel en Sv.StefanHotel tien…
$2,29M
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Agencia
Red Feniks Montenegro
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Villa 7 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 496 m²
Exclusiva Villa Vista Mar en Blizikuće, Sveti StefanReseña de la propiedad:Tamaño de la vill…
$3,34M
VAT
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Villa 30 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 30 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 30
Dormitorios 15
Nº de cuartos de baño 15
Área 959 m²
Superficie de la villa 1: 959 m2Superficie de la villa 2: 362 m2Superficie terrestre: 1.400 …
Precio en demanda
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 6 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 670 m²
Piso 3/3
Nueva villa moderna en un complejo de 3 villas en construcción en una prestigiosa zona de la…
$1,10M
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Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Silencio 230 m2 Silencio 400 m2 parcela Silencio 4 habitaciones Silencio 4 baños Silencio in…
Precio en demanda
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Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Silencio 230 m2 Silencio 400 m2 parcela Silencio 4 habitaciones Silencio 4 baños Silencio in…
$1,05M
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MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Casa 5 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
Número de plantas 2
Venta: villa en primera línea en el pueblo de Blizikuće.Esta casa de 215 m2 en una parcela d…
$588 325
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Casa 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 126 m²
Piso 2/2
Villa de dos plantas en el pueblo de Blizikuche, San Esteban, con una superficie habitable t…
$719 993
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Área 230 m²
Zona verde tranquila sobre Sveti Stefan que ofrece vistas al mar y a la montaña. Ideal para …
$1,33M
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Mbroker
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
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Casa 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 80 m²
Número de plantas 1
Vendo la casa con un patio en St. Stefan. 🏡ID-417📐 Plaza: 80 m2Estructura: 2 dormitorios, ca…
$377 749
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Villa 13 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 13 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 13
Área 774 m²
Número de plantas 4
Venta villa de cuatro plantas con una superficie de 774 m2 en primera línea, a 10 metros del…
$6,25M
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Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 8 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 8 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 414 m²
Casa Dea Villa — la esencia del lujo mediterráneo en la costa adriáticaSituado en una parcel…
$1,11M
VAT
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Casa 5 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 3
LOCALACIÓNEsta casa se encuentra en el municipio de Budva, a 10 km del centro de la ciudad y…
$381 814
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Casa 5 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 295 m²
Número de plantas 4
Ofrecemos para la venta casas adosadas en un complejo residencial situado en la Riviera Budv…
$634 225
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Bienvenido a Blizikuce, una zona pintoresca en la Riviera Budva, donde presentamos dos lujos…
$576 393
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 304 m²
Una villa con piscina y una vista pintoresca en venta en el lujoso asentamiento de Blizikuce…
$1,76M
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Área 223 m²
Esta casa familiar moderna de 223 m2 se encuentra en una comunidad cerrada rodeada de vegeta…
$870 576
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Mbroker
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 420 m²
Número de plantas 3
LOCALACIÓNLa villa se encuentra en Sveti Stefan, municipio de Budva, a unos 11 km del centro…
$1,60M
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Área 660 m²
Le presentamos una villa moderna con piscina en el pueblo de Sveti Stefan, cerca de Budva. L…
$4,04M
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
Número de plantas 3
Venta de una casa con piscina con una plaza de aparcamientoPiscina privada de 15 m2Superfici…
$575 937
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 430 m²
Ubicado en el prestigioso enclave de Blizikuce, Budva, esta exquisita villa, epitomiza el lu…
$1,98M
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Villa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos a la venta una villa en el pueblo de Blizikuche, situado sobre Sveti Stefan, en un…
$2,65M
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Casa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Área 223 m²
Descubre Casa Adosada D — una residencia de lujo en un complejo cerrado cerca de Budva, con …
$855 240
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Mbroker
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English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
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Casa 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
Ofrecemos dos impresionantes villas en construcción en la pintoresca zona de Blizikuche. Cad…
$535 357
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Villa 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 207 m²
Número de plantas 2
# Selling#LightStefanID 363🔑 Venderé una villa en Red Glavitsa.Parámetros:• Superficie: 207 …
$1,59M
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Villa en Sveti Stefan, Montenegro
Villa
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 183 m²
Una oportunidad única – esta villa cuidadosamente diseñada y espaciosa, construida en un est…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Adosado Adosado 5 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
Blizikuci Budva Riviera. Casas adosadas únicas. Área total: 220 metros cuadrados en una p…
$681 947
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