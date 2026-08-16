Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Dobrota
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Dobrota, Montenegro

;
villas
35
Casa Borrar
Eliminar
50 propiedades total found
Villa en Dobrota, Montenegro
TOP TOP
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 819 m²
Superficie total construida: 819 m2Superficie terrestre: 534 m2Dormitorios: 6Baños: 7 + 1Gar…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 414 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos a la venta una villa en el complejo cerrado Morena Kotor Bay, situado en Sveti Sta…
$2,83M
Dejar una solicitud
Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Área 414 m²
Número de plantas 3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,82M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 5
Área 490 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Mansión de piedra elite con cinco dormitorios en primer…
$2,91M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Número de plantas 2
El complejo magnífico habitable sobre la primera línea en el golfo Boko-Kotorsky – el lugar …
$1,97M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Casa 4 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Área 170 m²
Casa de piedra en venta en Dobrota, Kotor – Primera Línea del Mar, 170 m2Una casa de piedra …
$2,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mbroker
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Número de plantas 3
En venta un complejo de tres edificios en la Bahía de Kotor, Risan Bay, Morinj, la entrada a…
$1,74M
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 7
Área 220 m²
Una hermosa casa para los amantes de la primera línea del mar, situada cerca de la ciudad de…
$1,03M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Número de plantas 4
En una zona tranquila de Kotor, Dobrota, una casa está a la venta a sólo 30 metros del mar. …
$987,088
Dejar una solicitud
Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
Número de plantas 3
Descripción del sitio: Villa de tres pisos de tipo terraza, terrazas descender. De momento, …
$2,13M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 323 m²
Piso 2/2
Villa moderna de 4 dormitorios en construcción en una lujosa comunidad de villa en el pueblo…
$1,93M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 500 m²
Número de plantas 4
En venta se ofrece un antiguo, único, palacio histórico en la primera línea por el mar, en e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Descubra la refinada vida costera en esta impresionante villa de 5 estrellas, perfectamente …
$2,25M
Dejar una solicitud
Villa 9 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 9 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 420 m²
Superficie: 420 m2Superficie terrestre: 713 m2Dormitorios: 4Baños: 5GarajeJacuzziPiscinaUna …
$6,81M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Número de plantas 3
Presentamos a su atención una villa de tres plantas en la increíble ciudad de Kavach, Boko-K…
$1,04M
Dejar una solicitud
Villa 5 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 413 m²
Piso 3/3
Villa moderna con piscina y vistas en DobrotaVilla de lujo en un complejo de élite de seis v…
$2,83M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 412 m²
Piso 4/4
Villa moderna de 4 dormitorios en construcción en una lujosa comunidad de villa en el pueblo…
$2,45M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 193 m²
Superficie de la villa: 193 m2Zona de jardín: 100 m2Dormitorios: 3Baños: 3Espacio de garajeL…
$2,42M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa 9 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 9 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 380 m²
Superficie de la vivienda: 380 m2Superficie terrestre: 651 m2Dormitorios: 5Baños: 4Auténtica…
$2,29M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 6
Área 450 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Mansión de piedra elite con seis dormitorios en primera…
$3,14M
Dejar una solicitud
Villa en Dobrota, Montenegro
Villa
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 6
Área 415 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Villa de piedra con seis dormitorios en primera línea p…
$3,14M
Dejar una solicitud
Casa en Dobrota, Montenegro
Casa
Dobrota, Montenegro
Área 270 m²
Situado justo encima del lujo Forza Mare Hotel en el prestigioso barrio de Dobrota, esta pro…
$878,833
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Mbroker
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Српски, Hrvatski, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa 6 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 6 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Piso 2/2
Villa moderna de 4 dormitorios en construcción en una lujosa villa en el pueblo de Dobrota e…
$1,82M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa 1 habitación en Dobrota, Montenegro
Villa 1 habitación
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Una oportunidad excepcional para adquirir una casa de piedra tradicional en primera línea de…
$2,32M
VAT
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Villa en primera línea con impresionantes vistas sobre la bahía de Kotor. Un lugar tranquilo…
$1,47M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa 10 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Villa 10 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 267 m²
Superficie: 267 m2Dormitorios: 6Baños: 4 + 2Garaje: 39 m2Lujosa villa familiar, con seis dor…
$2,17M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una hermosa casa de dos plantas con una superficie de 265 m2 en Dobrota, a orillas…
$1,14M
Dejar una solicitud
Casa 7 habitaciones en Donji put, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Donji put, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 270 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos a la venta una villa única en la primera línea del mar en una de las zonas más pre…
$2,08M
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 5
Casa en venta en Ljuta, cerca de la ciudad de Kotor. La superficie de la casa es de 119 m2, …
$266,600
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Superficie: 93 m2Dormitorios: 2Baños: 2Terraza de techo: 75 m2Un amplio apartamento de dos d…
$553,104
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Realting.com
Ir