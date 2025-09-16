Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Buljarica
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Buljarica, Montenegro

Casa Borrar
Eliminar
14 propiedades total found
Casa 7 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 752 m²
Número de plantas 3
Casa en el acantilado en Buljarica, Montenegro. Directo del dueño.Características clave:- 75…
$692,407
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Русский
Casa 2 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Casa en venta en Buljarica con una gran parcela urbanizada, a 900 m de la playa - una gran i…
$301,210
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
First Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Casa 3 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
La casa bien mantenida de 80 m2 se encuentra en una ubicación tranquila. Distrito de Bulyari…
$200,083
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Casa 2 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Descubra su sereno retiro costero en el tranquilo enclave de Buljarice, ubicado en la Rivier…
$419,473
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Adria Stone
Idiomas hablados
English, Русский, Crnogorski
Villa en Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 4
Nueva villa en Buljarica, un asentamiento situado en la frontera de dos municipios - Budva y…
$424,323
Dejar una solicitud
Casa 12 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 12 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 12
Una casa en venta en Buljarice con una hermosa vista del mar. La casa se encuentra en una ex…
$1,76M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Century 21Century 21
Casa 5 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 160 m²
Número de plantas 3
Ofrecemos a la venta una casa de tres plantas de 160 m2 con una parcela de 280 m2, situada e…
$324,459
Dejar una solicitud
Casa en Buljarica, Montenegro
Casa
Buljarica, Montenegro
Área 180 m²
Buljarica Budva Riviera Casa en el seno de la naturaleza en las cercanías de Petrovac. Cas…
$410,795
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Una casa en venta con vistas al mar en Buljarice en una ubicación fantástica. La casa es un …
$870,409
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
AMFORA REAL ESTATE
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe, Crnogorski
Casa en Buljarica, Montenegro
Casa
Buljarica, Montenegro
Descripción de la propiedad Budva, Buljarica – Casa con piscina en venta Esta espaciosa cas…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 8 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 274 m²
Le presentamos una magnífica casa, sepultada en vegetación, situada en una zona tranquila y …
$918,582
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
Casa 8 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Superficie: 500 m2Parcela de tierra: 2.000 m2Dormitorios: 4Baños: 4 + 1 aseo de invitadosPis…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Buljarica, Montenegro
Villa
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 247 m²
Piso 3/3
text
$828,660
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Casa 3 habitaciones en Buljarica, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Buljarica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 196 m²
Número de plantas 2
Una casa de tres habitaciones. Situado a 1,5 km de Petrovac, a 1500 metros del mar. La super…
$270,383
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir