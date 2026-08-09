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Casas en Venta en Tivat, Montenegro

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250 propiedades total found
Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
¿Está soñando con una casa junto al mar en Montenegro? Estas casas adosadas elegantes son la…
$296,014
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Venta es una casa espaciosa con una gran parcela fértil en la parte antigua del pueblo de Ra…
$967,616
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Casa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Casa en venta en Dumidran, Tivat. La casa con una superficie total de 179 m2 se encuentra en…
Precio en demanda
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LDV InvestLDV Invest
Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 317 m²
Zona de estar: 317 metros cuadrados. Superficie total con terrazas y metro: 480 metros cuadr…
$2,89M
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Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 176 m²
Moderno desarrollo en Kavac cuenta con 30 casas con jardines, en una zona privada de 23.000 …
$693,664
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Casa 7 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 400 m²
Villa excepcional está en venta en Tivat ofrece una vista directa del puerto deportivo super…
$5,78M
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Casa 44 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 44 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 44
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Esta villa contemporánea de nueva construcción se encuentra en el tranquilo y codiciado barr…
$919,105
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Villa 1 habitación en Tivat, Montenegro
Villa 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Descubra una oportunidad de inversión excepcional en Kalimanj, Tivat, uno de los barrios cos…
$1
VAT
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Casa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 312 m²
Villa impresionante en Tivat, a poca distancia de Porto Montenegro La villa está construida …
Precio en demanda
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Casa en Tivat, Montenegro
Casa
Tivat, Montenegro
Área 200 m²
Dos villas en venta en Krasici, a solo 10 metros del frente del mar Villa no.1 : 200m2, se e…
$612,737
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Casa 3 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Villa frente al mar en venta, Tivat Chalet frente al mar en Opatovo, Tivat, situado a pocos …
$1,39M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 316 m²
Una gran casa familiar en una zona tranquila de Tivat es un gradonehole. A poca distancia, h…
$863,668
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 423 m²
Esta villa espaciosa y moderna se encuentra en el pequeño pueblo tradicional de Lepetane en …
$2,30M
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Villa 5 habitaciones en Tivat, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
Piso 1/1
Casa con jardín en Tivat – Zona Dumidran.Moderna casa de una sola planta con garaje y jardín…
$464,484
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Casa 4 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Área 234 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$1,01M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 283 m²
Una casa de familia única con un patio verde a pocos pasos de la playa en la zona más hermos…
$1,09M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Área 250 m²
Suburb of Tivat. nueva villa con piscina y cuatro dormitorios Finalización de la construcci…
$872,761
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 560 m²
Presentamos a su atención una villa única en el estilo mediterráneo, situada a sólo 2 km del…
$4,11M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
El hogar perfecto para aquellos que aprecian el espacio, la naturaleza y la comodidad! Esta …
$285,586
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Ofrecemos a la venta una casa acogedora con una parcela de 320 m2, situada en una de las zon…
$171,259
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Villa 5 habitaciones en Tivat, Montenegro
Villa 5 habitaciones
Tivat, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 3/3
Villa de lujo en construcción en el centro de Tivat.Ofrecemos a la venta una villa con una d…
$1,07M
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Dúplex 1 habitacion en Tivat, Montenegro
Dúplex 1 habitacion
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
Piso 2
Le presentamos un moderno apartamento dúplex de 76 m2, situado en un nuevo complejo residenc…
$351,393
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 328 m²
Presentamos a su atención una nueva villa situada en una de las zonas más pintorescas y tran…
$1,50M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Área 105 m²
En la zona del moderno Porto Montenegro (. Tivat ) en la orilla de Boca - Kotor Bay, una pie…
$1,11M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 372 m²
Exclusiva villa privada, creada en un proyecto individual para aquellos que aprecian el mar,…
$3,45M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Ubicación: Tivat Plaza Villa: 105 metros cuadrados. Plaza del sitio: 100 metros cuadrados. D…
$1,38M
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
La villa fue construida en 2019, ubicada en una parcela de 424 m2. El área de la villa es d…
$702,101
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Ofrecemos a la venta una elegante villa moderna situada en una de las pintorescas zonas de T…
$1,27M
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Casa 2 habitaciones en Tivat, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Área 113 m²
$610,933
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Villa en Tivat, Montenegro
Villa
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
En venta es una casa espaciosa y confortable de 200 m2, donde cada detalle se piensa para su…
$381,515
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