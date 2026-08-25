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Casas en Venta en Sutomore, Montenegro

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70 propiedades total found
Casa 13 habitaciones en , Montenegro
Casa 13 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 13
Nº de cuartos de baño 7
Área 350 m²
Número de plantas 3
La casa tiene una superficie total de 350 m2, situada en una parcela de 1.600 m2 en la zona …
$420 463
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Casa 4 habitaciones en 117, Montenegro
Casa 4 habitaciones
117, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 1
La casa tiene una superficie de 82 m2 y se encuentra en una parcela de 441 m2 en una zona tr…
$105 068
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Casa 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Una casa con una superficie de 55 m2 en una parcela de 198 m2 está en venta por encima de la…
$61 511
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It Is RealtyIt Is Realty
Casa 5 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Número de plantas 2
Esta hermosa casa familiar reformada en Sutomore ofrece la combinación perfecta de comodidad…
$477 815
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Casa 2 habitaciones en 38, Montenegro
Casa 2 habitaciones
38, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Silencio 55 m2 Silencio 180 m2 parcela Silencio 2 niveles Silencio 2 habitaciones Silencio v…
$85 966
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MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Casa 2 habitaciones en 38, Montenegro
Casa 2 habitaciones
38, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Silencio 68 m2 Silencio 109 m2 parcela Silencio 2 dormitorios Silencio 1 cuarto de baño Sile…
$104 636
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MONTBEL D.O.O.
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Casa 4 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Casa en Sutomore con vista panorámica al mar Venta: una encantadora casa de dos pisos situ…
$303 575
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Casa 8 habitaciones en 40 a, Montenegro
Casa 8 habitaciones
40 a, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 220 m²
Número de plantas 2
La casa es de dos plantas con una superficie total de 220m2 en una parcela de 217m2. En cada…
$167 822
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Casa 4 habitaciones en , Montenegro
Casa 4 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
La casa de 150 m2 está situada en una parcela de 330 m2 en una excelente ubicación, ideal ta…
$407 668
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Casa 4 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Cómoda casa con vistas al mar en venta en Sutomore (Montenegro), cerca de Bar.Casa en cuatro…
$410 092
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Casa 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
La venta es la planta baja de una casa privada en Zagrađe, Bar, con entrada independiente, q…
$75 571
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Casa 6 habitaciones en Miljevci, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Miljevci, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 278 m²
Número de plantas 3
Venta: casa totalmente legal y espaciosa cerca del mar en Sutomore, ideal para la vida famil…
$230 013
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 164 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos a la venta una exclusiva casa de pueblo en el estilo de chalet alpino en Sutomore,…
$232 256
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Casa 3 habitaciones en 15, Montenegro
Casa 3 habitaciones
15, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 2
Descubra una propiedad excepcional en Sutomore, Bar Municipio, que ofrece no sólo un edifici…
$499 928
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Casa 4 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Sutomore, la comunidad Bar Silencio 168 m2 + 12 m2 de despensa Silencio parcela de 638 m2 Si…
$232 525
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MONTBEL D.O.O.
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 235 m²
Número de plantas 2
🌳 Casa en venta con jardín y vistas al mar en Sutomore 🌊ID-672📐 Casa de dos plantas con una …
$227 529
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 1
Casa moderna con una superficie total de 100m2 en un terreno de 141m2. La casa está totalmen…
$274 596
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Casa 6 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 450 m²
Número de plantas 4
Nueva villa moderna 450 metros cuadrados. m. es acogedor situado en una parcela de 300 metro…
$518 911
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Casa 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
La casa de piedra de 100m2 se encuentra en una parcela de 354m2 rodeada de bosques. El espes…
$82 061
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Casa 5 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
La casa se encuentra en el pintoresco suburbio de Sutomore ciudad Bar. En un área con infrae…
$406 448
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Casa 6 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
La casa se encuentra en un lugar tranquilo rodeado de vegetación y montañas, en el pueblo de…
$169 106
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MONTBEL D.O.O.
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos a la venta una casa acogedora en la zona balneario de Sutomore, en el pueblo de Za…
$98 017
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Villa en Sutomore, Montenegro
Villa
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Casa de dos pisos con terraza en venta en Sutomore. El área de la casa es de 301m2, el área …
$860 502
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Casa 8 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 8
Situado en el hermoso barrio de Brca en Sutomore, a pocos minutos a pie del mar y la famosa …
$333 251
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Casa 4 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Casa en Sutomore con vistas panorámicas al marEn venta es una acogedora casa de dos plantas …
$259 189
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Аталанта
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 3
Casa en venta en Sutomore, situada cerca de la ciudad de Bar. La superficie de la casa es de…
$507 959
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Casa de campo 10 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa de campo 10 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 6
Área 480 m²
Excepcional Investment Opportunity in the Heart of Sutomore, MontenegroPrime Location ◾ Full…
$586 094
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Casa 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Casa en Sutomore, situada en una parcela en cascada con una superficie total de 355 m2. Esta…
$76 193
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Casa 5 habitaciones en 87, Montenegro
Casa 5 habitaciones
87, Montenegro
Dormitorios 5
Área 324 m²
Gran villa en Sutomore con una superficie de 324 m2, bien, una parcela de 4000 m2. El diseño…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Venta: casa con vista al mar en Sutomore (Zagragje).Confort y excelente potencial para su fu…
$158 178
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