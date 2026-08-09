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Casas en Venta en Ulcinj, Montenegro

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16 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
Casa en una prestigiosa y tranquila zona con una infraestructura desarrollada de la ciudad d…
$345,941
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
Una oportunidad única: villa de ensueño en Ulcinj a un precio especial! Presentamos a su ate…
$1,55M
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Número de plantas 3
La casa se encuentra en la parte occidental de la ciudad de Ulcinj cerca de la playa de Lima…
$173,524
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TekceTekce
Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
La casa se encuentra en Ulcinj - Liman 2, un lugar ecológico tranquilo, en una parcela de 46…
$489,412
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Presentamos a la venta una lujosa villa de dos plantas situada en la pintoresca zona de Doni…
$310,921
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Casa 4 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Venta: Una nueva casa en un moderno complejo cerrado con una rampa y videovigilancia, situad…
$304,056
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 3
Situado en uno de los lugares más prestigiosos, cerca del casco antiguo histórico de Ulcinj,…
$441,286
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Villa 1 habitación en Ulcinj, Montenegro
Villa 1 habitación
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Una casa de tres dormitorios de nueva construcción de 160 m2 está disponible para la venta e…
$388,520
VAT
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Casa 9 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Casa 9 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 9
La venta es una casa de dos plantas en el pueblo Doni Shtoi cerca de la ciudad de Ulcinj. Su…
$427,147
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Casa 4 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa en Ulcinj, distrito de Djerane, con una superficie total de 120 m2 en una parcela de 15…
$214,369
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
La casa se encuentra en la parte occidental de Ulcinj, a 300 metros de la playa de Liman II,…
$267,648
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 389 m²
Una hermosa casa en un acantilado justo afuera de Ulcinj está ahora en el mercado. Rodeado d…
$681,009
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Casa 6 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
🏠 Object: Three-storey house with panoramic sea views, Ulcinj (Kruče)Price:€225000
$261,378
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Casa 5 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 205 m²
Acogedora y luminosa casa junto al mar con vistas panorámicas al mar Adriático Esta a…
$196,588
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MONTBEL D.O.O.
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Casa 3 habitaciones en Ulcinj, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Silencio 120 m2 Silencio 3 habitaciones Silencio 2 baños + cuarto de baño Silencio Estaciona…
$211,201
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Ulcinj, Montenegro
Villa
Ulcinj, Montenegro
Dormitorios 6
Área 500 m²
Bar Riviera, Ulcinj. Nuevo mini-village de lujo de cuatro villas con un sistema de soporte d…
$1,41M
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