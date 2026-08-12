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Casas en Venta en Kolasin, Montenegro

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20 propiedades total found
Chalet 3 habitaciones en Kolasin, Montenegro
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Chalet 3 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 1
¡Casa en venta junto a una estación de esquí! ¡Solo 199.000€ por una casa de 100 m² con 600…
$232,763
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Mini Condos
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Villa en Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 3
Área 243 m²
Número de plantas 3
Bienvenido a Villas Lipovo – casas alpinas privadas en el corazón de MontenegroSituado en la…
$620,255
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Аталанта
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Villa en Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
11.000 m2 Silencio Electricidad Silencio Entrada Silencio Proyecto Silencio Uso comercialUna…
$1,08M
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 3
Bienvenido a Villas Lipovo — Hogares Alpinos Privados en el Corazón de Montenegro Ubicado …
$625,164
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Casa 2 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 112 m²
Descubra la mezcla perfecta de lujo moderno y tranquilidad de montaña con esta impresionante…
$383,752
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Casa 2 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 2
🏡 Casa en venta junto a la estación de esquí — ¡solo 139.000€! ¡Una oportunidad fantástic…
$167,590
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Mini Condos
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Casa 2 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Situado en Kolašin, Dulovina, esta casa totalmente reformada, con un patio se encuentra cerc…
$174,433
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Chalet en Kolasin, Montenegro
Chalet
Kolasin, Montenegro
Kolasin, Retiro de Montaña por Dukley 🏔ID-300Apartamento en bufanda de 350 000€ 💶🏙 Complejo …
$412,404
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Chalet 3 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 3 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 535 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$5,25M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys presents a unique opportunity with only 7 exclusive chalets that type, each …
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Chalet 6 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys presenta una oportunidad única con sólo 7 chalets exclusivos que escriben, c…
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Casa 3 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 3
Situado en la pintoresca ciudad montañosa de Kolašin, esta impresionante casa de tres pisos …
$653,341
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Chalet 5 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 5 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 402 m²
Kolasin Valleys, positioned in the scenic northern mountains of Montenegro, stands as a prem…
$4,07M
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Kolasin Valleys
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Casa 2 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 2
Kolašin, Dulovina – Acogedora casa totalmente reformada con Yard cerca del jardín botánico✔️…
$216,082
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Chalet 6 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,22M
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Kolasin Valleys
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Villa en Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 3
Área 139 m²
Estación de esquí de Kolasin. Complejo cerrado de veinte villas de lujo La altitud es de 90…
$378,404
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Chalet 6 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 6 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys presenta una oportunidad única con solo 7 chalets exclusivos de este tipo, c…
$6,32M
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Kolasin Valleys
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Villa en Kolasin, Montenegro
Villa
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 2
Área 121 m²
Estación de esquí de Kolasin. Complejo cerrado de veinte villas de lujo La altitud es de 90…
$345,970
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Chalet 5 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Chalet 5 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 647 m²
Kolasin Valleys offers luxurious chalets in Montenegro, each sold with a private land plot. …
$6,17M
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Kolasin Valleys
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Casa 4 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 4
Área 180 m²
Estación de esquí de Kolasin. Casa de madera natural con cuatro dormitorios y una gran parce…
$405,433
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