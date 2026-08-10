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Casas en Venta en Bar, Montenegro

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215 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$219,621
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Casa 2 habitaciones en , Montenegro
Casa 2 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
La superficie es de 44 m2, la superficie es de 103 m2. Equipamiento: 2 dormitorios, salón co…
$64,742
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 183 m²
Venta es una amplia casa familiar de 183 m2 en una parcela de 204 m2, situada en una zona tr…
$456,662
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en IV proleterske brigade, Montenegro
Casa 5 habitaciones
IV proleterske brigade, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Número de plantas 1
Una casa con magníficas vistas al mar, situada a solo 200 metros de la playa. El área regist…
$138,733
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Venta es una casa de dos plantas registrada de 100 m2, situada en una parcela de 236 m2 en u…
$138,231
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Casa 4 habitaciones en , Montenegro
Casa 4 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
La superficie total de la casa es de 88 m2, la superficie terrestre es de 227 m2 (dos parcel…
$127,172
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Se propone una excelente casa familiar en una zona tranquila del bar para la venta. Dead Dea…
$368,498
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Casa 2 habitaciones en 36 a, Montenegro
Casa 2 habitaciones
36 a, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
Presentamos a su atención una oportunidad única de tener una hermosa casa en el Bar Riviera …
$215,971
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 392 m²
Villa en Montenegro - a la venta. Una de las mejores villas en la costa está a la venta. Una…
$2,16M
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Casa en Bar, Montenegro
Casa
Bar, Montenegro
Área 145 m²
🏡 Casa en la Lushtitsa Peninsula: Tuyos la saturada estancia con el mar 🌊Imagínate hogar aco…
$159,143
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Casa en Bar, Montenegro
Casa
Bar, Montenegro
Área 663 m²
Le invitamos a considerar la compra de una parcela con vistas al mar para la construcción de…
$140,420
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MONTBEL D.O.O.
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Una casa única con un amplio patio, dispuesta como una de las atracciones turísticas más her…
$1,77M
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Casa 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Casa atractiva en el prestigioso distrito de Bara en el centro de la ciudad está disponible …
$789,864
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Casa 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Presentamos a su atención una gran oportunidad para convertirse en el propietario de una cas…
$319,456
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Casa 5 habitaciones en Bar, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 000 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$270,622
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Casa 5 habitaciones en Bar, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 462 m²
Silencio 199 m2 Silencio parcela 462 m2 Silencio 3 niveles Silencio 5 habitaciones Silencio …
$438,192
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Villa en venta en tres niveles en el municipio de Bar. La villa tiene una superficie total d…
$376,805
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 252 m²
Amplia casa en venta en la ciudad de Bar, Montenegro, con una superficie de 252 m2, con una …
$632,057
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Villa en Susanj, Montenegro
Villa
Susanj, Montenegro
Área 2 415 m²
Parcela de 2174 m2 El ancho de la parcela a lo largo de la línea de playa es de 35 m Precio …
$1,13M
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Villa de tus sueños en la Riviera Budva de Montenegro:Bienvenido al mundo del lujo absoluto …
$3,51M
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 293 m²
Número de plantas 2
Le ofrecemos una villa de dos plantas en la costa adriática. La villa se encuentra en la ciu…
$406,448
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Casa 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Casas construidas en 2015 Cada casa en 2 plantas Con la misma ubicación de la habitación int…
$409,559
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Casa 6 habitaciones en Susanj, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Susanj, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Oferta única: 2 casas en venta en el Green Belt Oasis, BarLas casas son una gran opción para…
$374,454
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Casa en Bar, Montenegro
Casa
Bar, Montenegro
Superficie total de terreno 655 m2Según el catastro, este es 2 sitios separadosEstán en un c…
$199,269
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Casa 5 habitaciones en Bar, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 5
Área 170 m²
Número de objeto: 538704. ¡Los servicios del Organismo para combatir la transacción bajo la …
$416,103
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Número de plantas 3
La casa se encuentra en un lugar tranquilo entre los pinos que se extienden 500 m del mar. S…
$199,528
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Casa 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 8
En un moderno complejo residencial en Bar, barrio Ilino, un exclusivo ático de 80.40 m2 está…
$298,465
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Área 400 m²
Dovevilles situado en la zona montañosa en un pueblo tipo club cerca de la ciudad de Bar, Ba…
$611,162
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Casa 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Venta: Nueva villa con vistas al mar en MontenegroCasa de 230 m2 en parcela de 500 m2La casa…
$702,101
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Villa en Bar, Montenegro
Villa
Bar, Montenegro
Dormitorios 6
Área 396 m²
Villa con piscina en Montenegro. La villa se encuentra en el pueblo de Podi, Herceg Novi, a …
$614,338
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Parámetros de las propiedades en Bar, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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