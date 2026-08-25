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Casas en Venta en Lustica, Montenegro

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47 propiedades total found
Villa en Lustica, Montenegro
TOP TOP
Villa
Lustica, Montenegro
Área 184 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,53M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Área 400 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,86M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$4,85M
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 185 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,05M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Casa en Lustica, Montenegro
Casa
Lustica, Montenegro
Área 155 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$1,70M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa con vistas al mar, situada en la segunda fila de la costa en u…
$3,46M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa frente al mar en venta, situada en primera fila por la costa e…
$4,39M
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Casa 9 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 9 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 357 m²
Superficie: 357 m2Superficie terrestre: 774 m2Dormitorios: 5Baños: 4Aparcamiento privadoMode…
$1,01M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Villa 7 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Superficie: 350m2Parcela terrestre: 544m2 (o opcionalmente - 1.200m2, con parcela de tierra …
$2,07M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 492 m²
Venta de dos hermosas parcelas con una superficie total de 985 m2 en el soleado pueblo de Mr…
Precio en demanda
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Número de plantas 3
Maravillosa villa, situada en primera línea del mar y tiene su propio acceso a la playa. Aca…
$1,16M
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Casa 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 260 m²
Casa en venta en Rose, Herceg Novi – 260 m2Una encantadora casa familiar está disponible en …
$1,82M
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Mbroker
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Villa 15 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 15 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 15
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 560 m²
Superficie: 560 m2 (504 m2 + 56 m2 de terraza)Superficie de construcción auxiliar: 219 m2Sup…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa con vistas al mar, situada en la segunda fila de la costa en u…
$3,46M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
VILLA LUXURY CON PRIVATE BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) Situado en una de las zonas más atractiv…
$4,39M
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Casa 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Venta es una pequeña casa acogedora de 120 m2 en el pueblo de Zhanitsa en la península de Lu…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 372 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,51M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
Precio en demanda
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Área 275 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,97M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Piso 3/3
Venta es una villa exquisitamente renovada con una superficie total de 240 metros cuadrados,…
$574 833
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Casa 5 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Piso 3/3
Casa en venta en la península de Lustica, lejos del bullicio de la ciudad, en una zona rural…
$363 238
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Casa 5 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Sumérgete en la rica historia y la belleza cautivadora situada en el encantador pueblo de Kl…
Precio en demanda
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Casa 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
La casa se distribuye en dos niveles, cada uno que comprende un apartamento de un dormitorio…
$245 387
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Montenegro Properties
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
En una de las localidades más exclusivas de la costa montenegrina, en la península de Luštic…
$5,54M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 417 m²
Número de plantas 3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,24M
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Casa 5 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Superficie: 120 m2Dormitorios: 4Baños: 1Casa de piedra auténtica en la primera línea al mar …
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Casa 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Villa de piedra frente al mar con amarre privado - Rose, Península de LusticaZona de estar: …
$2,10M
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Montenegro Properties
Idiomas hablados
English
Villa 7 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Superficie bruta: 220 m2 ( 148 m2 net)Dormitorios: 4;Baños: 3 +1Villa histórica de piedra "O…
$2,19M
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Casa de campo 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa de campo 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$275 124
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Parámetros de las propiedades en Lustica, Montenegro

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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