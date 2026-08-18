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Casas en Venta en Danilovgrad, Montenegro

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14 propiedades total found
Villa en , Montenegro
Villa
, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
En venta se encuentran villas modernas en un complejo residencial bien mantenido en Danilovg…
$772,601
VAT
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Vendedor particular
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English, Русский, Crnogorski
Villa 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Villa 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Una encantadora casa de una habitación reformada con un patio privado está disponible para l…
$196,673
VAT
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Villa 2 habitaciones en Danilovgrad, Montenegro
Villa 2 habitaciones
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Amplia casa de 360 m2 (planta baja + primera planta) con ático (potkrovlje) en una parcela d…
$289,687
VAT
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 1 habitacion en R 23, Montenegro
Casa 1 habitacion
R 23, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Número de plantas 1
La casa con una superficie de 62 m2 se encuentra en una parcela plana con una superficie tot…
$152,606
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Villa en Danilovgrad, Montenegro
Villa
Danilovgrad, Montenegro
Parcela en venta en Sladojevo Kopit – 1900m2 – Cerca de la autopista Danilovgrad-Podgorica V…
$57,075
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Casa 3 habitaciones en Danilovgrad, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 2
Venta: una pequeña casa reformada con su propio terreno. Ubicación: Danilovgrad, a unos 5 mi…
$74,987
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TekceTekce
Villa 1 habitación en M 3, Montenegro
Villa 1 habitación
M 3, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Una encantadora casa de una habitación reformada está disponible para la venta en Danilovgra…
$196,673
VAT
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Villa en Danilovgrad, Montenegro
Villa
Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 79 m²
Número de plantas 2
Villa Monte - una forma de vida completamente nueva con magníficos colores de la naturaleza …
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en , Montenegro
Casa 3 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
Hermosa casa de apilador tradicional con una superficie de 130m2 en una parcela de 670m2. En…
$349,772
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Villa en Danilovgrad, Montenegro
Villa
Danilovgrad, Montenegro
Área 930 000 m²
vast estate of 97,000 m² in Gornji Bandići, just 15 km from the center of Podgorica.This is …
$3
VAT
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Villa 2 habitaciones en Danilovgrad, Montenegro
Villa 2 habitaciones
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Spacious house of 360 m² (ground floor + first floor) with attic (potkrovlje) on a 2,341 m² …
$289,687
VAT
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Villa 1 habitación en Danilovgrad, Montenegro
Villa 1 habitación
Danilovgrad, Montenegro
Habitaciones 1
Área 930 000 m²
vasta finca de 97.000 m2 en Gornji Bandići, a solo 15 km del centro de Podgorica. Esta es un…
$3
VAT
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Casa 8 habitaciones en Danilovgrad, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 2
Área 360 m²
Número de plantas 2
La casa tiene una superficie total de 360m2: planta baja + 1a planta + ático, superficie ter…
$304,669
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Casa 4 habitaciones en Danilovgrad, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Danilovgrad, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Great Investment in Danilovgrad, Montenegro: This residence boasts a tranquil setting, envel…
$128,178
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