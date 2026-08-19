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Casas en Venta en Bijela, Montenegro

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9 propiedades total found
Casa 6 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 159 m²
Número de plantas 3
D2-1039. Casa de tres plantas con un maravilloso jardín en BielaBiela, Boka Kotorska Bay.159…
$514,498
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Red Feniks Montenegro
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Casa 3 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 3
Área 162 m²
Casa en venta en Bijela, Herceg Novi – 162 m2Una amplia casa familiar está disponible para l…
$339,414
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Casa 6 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
D2-168. Casa con vista panorámica de Kotor BayLa casa tiene una superficie total de 143 m2 e…
$457,332
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa en Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Área 350 m²
Número de plantas 4
Ofrecemos comprar una villa en la costa adriática en la bahía de Kotor en el pueblo de Bijel…
$633,573
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Аталанта
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Casa 6 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Piso 3/3
D7-004. Villa de lujo en la bahía, Bijela, Herceg Noviventavilla en una zona tranquila y pop…
$2,23M
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Red Feniks Montenegro
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Casa 3 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 3
Área 136 m²
Ubicación:La casa se encuentra en la tranquila y tranquila zona de Bijela, a solo 350 metros…
$377,485
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Bijela, Montenegro
Casa
Bijela, Montenegro
Área 233 m²
Дом в посёлке Биела, муниципалитет Герцег Нови. 50 метров до моря. Прекрасное место для лет…
$474,367
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Villa en Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Dormitorios 4
Área 260 m²
Descripción Herceg Novi, distrito de Bijela. Villa con piscina Distancia al mar 250m. Vista …
$681,127
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Villa en Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Dormitorios 7
Área 710 m²
Área de la villa: 200 m2 Superficie: 425 m2 Número de habitaciones: 3 Baños: 3 ¡La nueva vil…
$3,80M
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