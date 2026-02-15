Centro de negocios K26

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Edificio de oficinas K26 – Su dirección de negocios en el corazón de la vieja Riga
Kacienciaiou iela 26 es una fusión única de la arquitectura histórica y la innovación moderna. Situado en una de las calles más vibrantes y prestigiosas de Riga, este edificio se encuentra actualmente en una extensa reconstrucción para convertirse en un moderno centro de oficinas Class-A, preservando su elegancia histórica.
Ubicación: En el Centro de Todo
El edificio está situado en el corazón del Viejo Riga, un lugar donde convergen la historia, el turismo y el mundo empresarial de la ciudad.
Accesibilidad: A pocos minutos a pie del transporte público, los mejores hoteles, restaurantes e instituciones gubernamentales de la ciudad.
Prestige: Una dirección que sirve como tarjeta de visita y un sello distintivo de calidad para su empresa.
Características y soluciones de construcción
Reconstrucción moderna: Se están llevando a cabo obras de renovación de ciclo completo para garantizar los más altos estándares de eficiencia y comodidad energética.
Diseños personalizados: Los locales se adaptan a los requisitos específicos de cada inquilino, desde oficinas de planta abierta hasta elegantes suites privadas.
Diseño exclusivo: Los espacios áticos de 6a planta se desarrollan en colaboración con la prestigiosa oficina arquitectónica "Lauders Arhitekti", creando un espacio de trabajo único con un ambiente especial.
Infraestructura: Sistemas de ingeniería de última generación, iluminación inteligente y ventilación de alta calidad.
Oferta para arrendatarios
K26 ofrece espacios flexibles (de aproximadamente 150 m2 a pisos completos de 350 m2) adecuados tanto para startups dinámicas como para oficinas corporativas establecidas.
K26 es más que una oficina – es un ambiente donde la historia inspira logros futuros.
Localización en el mapa
Riga, Letonia
Educación
Alimentación
Finanzas
