Centro de negocios K26

Edificio de oficinas K26 – Su dirección de negocios en el corazón de la vieja Riga Kacienciaiou iela 26 es una fusión única de la arquitectura histórica y la innovación moderna. Situado en una de las calles más vibrantes y prestigiosas de Riga, este edificio se encuentra actualmente en una extensa reconstrucción para convertirse en un moderno centro de oficinas Class-A, preservando su elegancia histórica. Ubicación: En el Centro de Todo El edificio está situado en el corazón del Viejo Riga, un lugar donde convergen la historia, el turismo y el mundo empresarial de la ciudad. Accesibilidad: A pocos minutos a pie del transporte público, los mejores hoteles, restaurantes e instituciones gubernamentales de la ciudad. Prestige: Una dirección que sirve como tarjeta de visita y un sello distintivo de calidad para su empresa. Características y soluciones de construcción Reconstrucción moderna: Se están llevando a cabo obras de renovación de ciclo completo para garantizar los más altos estándares de eficiencia y comodidad energética. Diseños personalizados: Los locales se adaptan a los requisitos específicos de cada inquilino, desde oficinas de planta abierta hasta elegantes suites privadas. Diseño exclusivo: Los espacios áticos de 6a planta se desarrollan en colaboración con la prestigiosa oficina arquitectónica "Lauders Arhitekti", creando un espacio de trabajo único con un ambiente especial. Infraestructura: Sistemas de ingeniería de última generación, iluminación inteligente y ventilación de alta calidad. Oferta para arrendatarios K26 ofrece espacios flexibles (de aproximadamente 150 m2 a pisos completos de 350 m2) adecuados tanto para startups dinámicas como para oficinas corporativas establecidas. K26 es más que una oficina – es un ambiente donde la historia inspira logros futuros.