Centro de negocios Pērses street 2a

Clase Un edificio de oficinas en el centro de Riga.
BREEAM Excelente certificación (reflexión de alta sostenibilidad y eficiencia energética).
Estaciones de carga de vehículos eléctricos y estacionamiento de bicicletas.
Amplio patio interior ajardinado.
Amplias instalaciones con alturas de techo que van desde 2,76 m hasta 4,08 m.
Grandes balcones y terrazas que van desde 29,4 m2 a 188,1 m2.
Unidades de ventilación independientes para cada grupo de locales.
Localización en el mapa
Riga, Letonia
