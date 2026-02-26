  1. Realting.com
Centro de negocios Pērses street 2a

Riga, Letonia
$9,350
ID: 33939
Última actualización: 25/2/26

Localización

  • País
    Letonia
  • Ciudad
    Riga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023

Sobre el complejo

Clase Un edificio de oficinas en el centro de Riga. BREEAM Excelente certificación (reflexión de alta sostenibilidad y eficiencia energética). Estaciones de carga de vehículos eléctricos y estacionamiento de bicicletas. Amplio patio interior ajardinado. Amplias instalaciones con alturas de techo que van desde 2,76 m hasta 4,08 m. Grandes balcones y terrazas que van desde 29,4 m2 a 188,1 m2. Unidades de ventilación independientes para cada grupo de locales.

Localización en el mapa

Riga, Letonia
Educación

