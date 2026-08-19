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Propiedades residenciales en venta en Cerdeña, Italia

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Sud Sardegna
4
Alguer
4
53 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Cagliari, Italia
Villa 4 habitaciones
Cagliari, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
IT-030420-2. В закрытом кондоминиуме, продается двух уровневая вилла площадью 130 кв.мВ закр…
$345,799
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Villa 4 habitaciones en Cagliari, Italia
Villa 4 habitaciones
Cagliari, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 170 m²
IT-030420. Tardía de la Unión de la Unión de la Unión de la Unión. На втором этаже расположе…
$339,938
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Villa 4 habitaciones en MureraMuravera, Italia
Villa 4 habitaciones
MureraMuravera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 400 m²
IT-030420-3. Velozya de la República de Bulgaria 400 Y.Reparto de la República de China, San…
$679,876
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Villa en IsthintiniStintino, Italia
Villa
IsthintiniStintino, Italia
$5,70M
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International real estate agency Habita
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Apartamento 3 habitaciones en Nebida, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Nebida, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/4
Nuevos apartamentos acogedores en estilo sardo, un dormitorio casado con vistas al mar, un d…
$330,806
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Apartamento 3 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 111 m²
OC-130319. Kavartorna в Порто-Черво. Brandy de la empresa, la aplicación de la ley de la emp…
$761,930
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LDV InvestLDV Invest
Villa 3 habitaciones en CadeseddaCalasetta, Italia
Villa 3 habitaciones
CadeseddaCalasetta, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 70 m²
IT-030420-1. Villa 70 metros cuadrados cerca de la playa, jardín 3700 metros cuadrados.Venta…
$293,050
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Apartamento en Cannigione, Italia
Apartamento
Cannigione, Italia
Área 60 m²
IS-190717. A través de la construcción de la empresa. Brandy de la empresa. Это может показа…
$246,162
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Villa 8 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 8 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 271 m²
Located on the renowned and prestigious hill of Pantogia, a single villa with a wonderful vi…
$3,94M
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Villa 10 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 10 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
A little steep away from Porto Cervo centre and the prestigious Boutiques and nice restauran…
$6,57M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Sácer, Italia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 194 m²
Small villa with a beautiful panoramic position, set in a recent and elegant context. On the…
$1,26M
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Villa 10 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 10 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 240 m²
At Pantogia, within a condominium of only three units, recently renovated detached villa wit…
$1,92M
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Villa en Cerdeña, Italia
Villa
Cerdeña, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Ponemos a su atención una exclusiva villa de dos niveles situada en la pintoresca zona de Va…
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Cerdeña, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Cerdeña, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 3
Descubre este magnífico apartamento situado en una de las zonas más populares de Alghero. Ca…
$336,954
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Ático Ático 4 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Ático Ático 4 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
In the luxuriant and characteristic Porto cervo we propose a beautiful four-roomed flat with…
$1,53M
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Sácer, Italia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Small villa in a splendid position overlooking the sea of Cala di Volpe, set in a recent, el…
$985,375
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Villa 14 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 14 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 14
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 300 m²
The hill of Pantogia is one of the Costa Smeralda's most picturesque panoramic spots, offeri…
$3,28M
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Apartamento 2 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
In the luxuriant and characteristic Piazza del Principe we propose a splendid flat composed …
$755,454
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Apartamento 1 habitacion en Alguer, Italia
Apartamento 1 habitacion
Alguer, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Venta de apartamentos con amplias terrazas panorámicas del desarrollador.Además, en la plant…
$290,478
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Villa en Alguer, Italia
Villa
Alguer, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Bienvenidos a esta extraordinaria villa situada en Alghero, un verdadero tesoro en el corazó…
$1,05M
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Villa 7 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 7 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
A short drive from the famous Porto cervo, we offer these wonderful house in a different sty…
$3,28M
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Villa 8 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 8 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
The property is located in one of the most prestigious areas of Sardinia, the Costa Smeralda…
$3,91M
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Apartamento 2 habitaciones en Cerdeña, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Cerdeña, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Piso 1
Exclusivo apartamento en venta, a dos pasos del mar!Descubre la comodidad y la belleza de es…
$639,051
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Villa en Porto Cervo, Italia
Villa
Porto Cervo, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Villa Mirto is situated on the famous Costa Smeralda, in the heart of Porto Cervo in Sardini…
$3,50M
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Apartamento 6 habitaciones en Sácer, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 114 m²
In a residential context and close to the two beaches of Cala del Faro and a few minutes by …
$974,426
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Villa 8 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 8 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 260 m²
The villa is on two levels, on the ground floor is the dining room, the large living room fr…
$2,03M
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Apartamento 5 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Overlooking the harbour of Porto Cervo, a bright three-room flat on the first floor with a b…
$711,660
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Villa 11 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 11 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 270 m²
The dream of the Costa Smeralda comes to life on the Celvia beach, a long stretch of light-c…
$13,14M
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Villa 9 habitaciones en Porto Cervo, Italia
Villa 9 habitaciones
Porto Cervo, Italia
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
The villa is situated at the foot of the Pantogia hill and enjoys a beautiful view over the …
$3,28M
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Villa 13 habitaciones en Sácer, Italia
Villa 13 habitaciones
Sácer, Italia
Habitaciones 13
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 380 m²
In one of the most exclusive locations, overlooking the bay of Cala di Volpe and surrounded …
$4,38M
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Tipos de propiedades en Cerdeña

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Cerdeña, Italia

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