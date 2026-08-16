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Propiedades residenciales en venta en Terni, Italia

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apartamentos
70
casas independientes
382
452 propiedades total found
Casa 18 habitaciones en Terni, Italia
Casa 18 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 18
Área 530 m²
Número de referencia: N792 (R) Nombre de la propiedad: Casa Berto Ubicación: En el país Ciud…
$348,787
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Apartamento 7 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 110 m²
Apartamento en excelente estado en el segundo piso con ascensor. Vista al mar. Superficie de…
$372,039
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Casa 13 habitaciones en Terni, Italia
Casa 13 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 13
Área 740 m²
Renovación de la casa en el casco antiguo Tres niveles de 25 metros cuadrados cada cuadrado …
Precio en demanda
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 140 m²
Apartamento de 140 m2 en la primera planta en un condominio de sólo dos unidades. Gran salón…
$279,030
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Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 90 m²
Apartamento de nueva construcción a personalizar (crudo 130.000 €) Segunda planta con ascens…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 150 m²
Separado individual para ser revisado internamente por el tribunal de 300 metros cuadrados c…
$172,758
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 9 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 300 m²
Casa con jardín en las afueras del pueblo en una panorámica Dos plantas más la planta baja g…
$52,277
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Casa 9 habitaciones en Terni, Italia
Casa 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 300 m²
Granja inacabada (techo renovado y segundo piso en hormigón armado) Exterior acolchado. Supe…
$348,787
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 160 m²
Individual 70 renovado internamente (externo a revisar) Dos plantas de 80 m2 cada primera pl…
$348,787
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Casa 9 habitaciones en Terni, Italia
Casa 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 200 m²
Número de referencia: N1427Nombre de la propiedad: Casa New RoadUbicación: en el paísCiudad …
$93,010
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Casa 8 habitaciones en Terni, Italia
Casa 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 160 m²
Casa rural en dos plantas para restaurar Planta baja con establo y almacén Primer piso con c…
$69,103
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Casa 9 habitaciones en Terni, Italia
Casa 9 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 9
Área 250 m²
Antigua casa de campo (1850) para renovar Planta baja 110 m2 Primera planta 90 metros cuadra…
$186,020
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Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 90 m²
Segundo piso con ascensor con dos dormitorios, dos baños, salón, amueblado. Buena condición …
$255,777
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Casa 11 habitaciones en Terni, Italia
Casa 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 350 m²
$337,161
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Casa 7 habitaciones en Terni, Italia
Casa 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 100 m²
Número de referencia: N1247 Nombre de la propiedad: Casa Giammar Ubicación: En la aldea Ciud…
$151,141
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Apartamento 7 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 7 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 7
Área 135 m²
Apartamento en la segunda planta con una amplia vista al mar Sala de estar cocina tres dormi…
$206,947
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 110 m²
Planta baja apartamento de más de 110 metros cuadrados con cocina americana estudio salón co…
$126,689
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Casa 11 habitaciones en Terni, Italia
Casa 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 300 m²
Número de referencia: N1129 Nombre de la propiedad: Casa Flavio Ubicación: En el país Ciudad…
$174,393
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Apartamento 5 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 5
Área 76 m²
Apartamentos en construcción (para ser personalizados internamente) de varios tamaños de 62 …
$174,393
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Adosado Adosado 11 habitaciones en Terni, Italia
Adosado Adosado 11 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 11
Área 330 m²
Villa individual en los años 80 en excelente estado Tierra de 4.000 metros cuadrados en part…
Precio en demanda
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 100 m²
Planta baja apartamento de unos 100 metros cuadrados con salón cocina estudio baño dos dormi…
$81,384
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Casa en Terni, Italia
Casa
Terni, Italia
Área 1 500 m²
Hermosa casa rural en buenas condiciones (para renovar los pisos y el techo) en dos pisos má…
Precio en demanda
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Casa 8 habitaciones en Terni, Italia
Casa 8 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 8
Área 200 m²
Número de referencia: N1290 Nombre de la propiedad: Casa Erminio Ubicación: en el país Ci…
$110,449
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Apartamento 6 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 6
Área 140 m²
Apartamento en primera planta en un condominio de solo dos apartamentos. Entrada, sala de es…
$145,328
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Casa 15 habitaciones en Terni, Italia
Casa 15 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 15
Área 600 m²
Empresa de 350.00 hectáreas de tierra cultivable y viñedos Gran granja, una granja, varias g…
$296,469
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Casa en Terni, Italia
Casa
Terni, Italia
Área 200 m²
Granja para ser demolida y reconstruida que consiste en una parte más reciente (1950) y una …
$69,757
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Casa en Terni, Italia
Casa
Terni, Italia
Área 450 m²
Casa pequeña en buen estado con accesorio para restaurar. Terreno de 2.000 metros cuadrados …
Precio en demanda
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Casa 19 habitaciones en Terni, Italia
Casa 19 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 19
Área 550 m²
Edificio en tres niveles más ático Estado general bueno Planta baja apartamento de 205 m2 Pr…
$406,918
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Apartamento 2 habitaciones en Terni, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Terni, Italia
Habitaciones 2
Área 50 m²
Complejo inmobiliario compuesto por 51 apartamentos de unos 50 metros cuadrados cada uno. Ta…
Precio en demanda
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Casa en Terni, Italia
Casa
Terni, Italia
Parcela de construcción en posición deseable para hacer dos plantas de 600 metros cuadrados …
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Terni, Italia

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