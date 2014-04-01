Casa Mia Immobiliare

Sobre la agencia

Casa Mia Marche Inmobiliaria Agencia se especializa en casas de campo para renovar o ya renovado, casas rurales, villas modernas y antiguas, casas en cascos antiguos, apartamentos, zonas residenciales, cobertizos agrícolas e industriales, actividades comerciales en toda la zona nacional. Casa Mia Marche también se une con profesionales bien calificados y un abogado de confianza para anny por cualquier necesidad, y finalmente colaborar con la mejor institución de préstamos para alse cuarenta años préstamos y hasta el 100% del valor de la construcción.