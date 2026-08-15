Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Residencial
  4. Castillo

Castillos en venta en Italia

;
Castillo Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Castillo en Milán, Italia
Castillo
Milán, Italia
Área 38 000 m²
Una red de seis hoteles de cuatro estrellas en toda Italia. Seis 4 **** S-Star hoteles en u…
$197,95M
Dejar una solicitud
Castillo 9 habitaciones en Alessandria, Italia
Castillo 9 habitaciones
Alessandria, Italia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 14
Área 1 700 m²
El castillo se encuentra en la provincia de Alessandria en un asentamiento medieval en las c…
$2,27M
Dejar una solicitud
Castillo 30 habitaciones en Ferrandina, Italia
Castillo 30 habitaciones
Ferrandina, Italia
Habitaciones 30
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 10
Área 9 000 m²
Número de plantas 5
Maravillosa Villa con vistas panorámicas al campo, con 7 dormitorios y 10 baños. Proyecto de…
$3,26M
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir