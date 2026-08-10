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Propiedades residenciales en venta en Agrigento, Italia

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Sciacca
3
154 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Cianciana, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 139 m²
Planta baja compuesta por un almacén de aproximadamente 69 metros cuadrados, todo refinado. …
$58,990
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Casa en Cianciana, Italia
Casa
Cianciana, Italia
Área 40 m²
Terreno agrícola de aproximadamente 22850 metros cuadrados con la presencia de un edificio r…
$68,989
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Una casa de cinco pisos con panorama - Terrazza en un área de aprox. 65 m ² por piso para un…
$87,096
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Alessandria della Rocca, Italia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Alessandria della Rocca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Casa ubicada en la plaza principal de Porta Palermo de Bivona (AG) de tres pisos sobre el su…
$64,989
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Casa 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 540 m²
House in the Zona Espanzione of Cianciana (AG) with a structure in reinforced concrete. Comp…
$188,049
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Casa 2 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 2 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Histórica casa de piedra de esquina renovada en Salita Regina Elena, a 1 minuto a pie de la …
$59,990
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Villa en Cianciana, Italia
Villa
Cianciana, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Villetta panorámica en Contrada Marullo, un área de aprox. 100 m² con una pequeña área al ai…
$108,982
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Villa en Realmonte, Italia
Villa
Realmonte, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Panoramic seaside villa just 350 meters from the sea. The villa covers an area of approx 100…
$445,378
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Casa 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 70 m²
Una casa adosada panorámica de cuatro plantas (planta baja, primera, segunda y tercera plant…
$26,723
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Casa 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Autonomous house of four floors above ground plus attic (not habitable attic used as a stora…
$57,990
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Villa en Alessandria della Rocca, Italia
Villa
Alessandria della Rocca, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Villa autónoma compuesta de pisos 3 de los cuales los dos primeros están bien renovados + el…
$336,508
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Casa 1 habitacion en Sciacca, Italia
Casa 1 habitacion
Sciacca, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Una villetta adosada independiente cerca de la playa de Torre Macauda (AG). Compuesto por un…
$54,435
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Casa 2 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 2 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Casa panorámica con cuatro plantas en un área de aprox. 25 m ² por piso en un área total de …
$38,994
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Casa 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Casa compuesta de planta baja, primer, segundo y tercer ático con vista panorámica. En la pl…
$73,240
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Casa 3 habitaciones en Villafranca Sicula, Italia
Casa 3 habitaciones
Villafranca Sicula, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa ubicada en el centro histórico de la hermosa e histórica ciudad de Caltabellotta (AG) e…
$38,994
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Casa 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Una casa adosada de cuatro pisos que cubre un área total de aproximadamente 180 metros cuadr…
$88,086
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Casa 2 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 2 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Casa panorámica de tres plantas con gran terraza panorámica que cubre un área de aproximadam…
$38,599
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Apartamento 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
ÁREA: Nueva área - DIRECCIÓN: Via Toscanini – Cianciana (Ag) HABITACIONES: 5, más cocina + b…
$68,291
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Casa 2 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 2 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
135 m², camas 3, baños 2, pisos 3ÁREA: DIRECCIÓN DEL Centro de la Ciudad: esquina de la call…
$17,997
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Una casa de tres pisos con una superficie de 30 m² por piso y una superficie total de 90 m².…
$24,743
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Alessandria della Rocca, Italia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Alessandria della Rocca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Una casa adosada de tres pisos ubicada en Via Bellini, Alessandria della Rocca (AG) con un á…
$11,998
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Casa 2 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 2 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Casa de aproximadamente 82 metros cuadrados y terreno de aproximadamente 1600 metros cuadrad…
$207,912
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Casa 1 habitacion en Cianciana, Italia
Casa 1 habitacion
Cianciana, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno en Contrada Castellaccio con olivar que cubre un área de aproximadamente 8680 metros…
$48,992
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Alessandria della Rocca, Italia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Alessandria della Rocca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Casa de dos pisos ( Planta baja y primer piso ) con un área de aprox. 40 m ² por piso para u…
$15,997
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Alessandria della Rocca, Italia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Alessandria della Rocca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Histórica casa de piedra ubicada en el centro histórico de Bivona, a pocos pasos de la plaza…
$13,998
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Cianciana, Italia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Via Scavuzzo n 10 - 12Tipo: Casa adosadaSuperficie: 79,7 m2.Diseño: habitaciones 3 + cocina …
$42,558
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Apartamento 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento en el segundo piso ubicado en Corso Vittorio Emanuele que cubre un área de aprox…
$79,987
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Casa 2 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 2 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Una casa de tres pisos en Via Tamburello de aprox. 15 m² por piso en un área total de 45 m².…
$7,423
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Apartamento 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Apartamento en Corso Cinquemani Arcuri, Cianciana (AG) ubicado en la planta baja, segundo pi…
$79,178
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Casa 3 habitaciones en Cianciana, Italia
Casa 3 habitaciones
Cianciana, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 105 m²
Una casa adosada de tres pisos que cubre un área total de 105 metros cuadrados. La planta ba…
$26,996
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