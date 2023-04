Agenzia Immobliare My House

Hemos estado en el mercado ruso durante casi 10 años, y durante este tiempo hemos encontrado excelentes opciones inmobiliarias para numerosas familias de Ekaterimburgo, Samara, St. Petersburgo, Moscú y otras ciudades. Además de nuestros gerentes, nuestro equipo incluye un arquitecto, varios diseñadores y un abogado para ayudarlo con todas sus preguntas burocráticas, incluidos los permisos de residencia. Comenzamos, naturalmente, con un recorrido introductorio: organizaremos su viaje para vernos en el sur de Italia, le enviaremos una invitación, seleccionaremos sus boletos, lo encontraremos en un hotel, Nos vemos en el aeropuerto. Al día siguiente, visitaremos las instalaciones que acordamos anteriormente juntos, ya sea por correo electrónico o cuando nos reunamos en nuestra oficina en Moscú. Durante este recorrido, le presentaremos la vida en nuestra región, le mostraremos nuestras playas, pueblos e incluso lugares no turísticos. Por ejemplo, playas salvajes que solo los lugareños conocen... ¡Y mucho más! Para los clientes que aún no pueden venir a Italia, hemos preparado una opción del plan B, a saber, recorridos en video y un formato de compra a distancia. Después de la compra, ayudamos a todos nuestros clientes a acostumbrarse a nuestra región, los ayudamos incluso en problemas comunales tan simples como por qué y cómo pagar su apartamento, obtener una conexión a Internet, instalar un sistema de alarma, comprar una tarjeta SIM italiana, etc. ¡De esta manera, solo tendrás recuerdos agradables del comienzo de tu nueva vida en Italia!