Propiedades residenciales en venta en Venecia, Italia

Si hablamos de la parte insular de la ciudad, la venta de bienes raíces más activa en Venecia se encuentra en las zonas de Dorsoduro, Santa Croce y Castello. Dorsoduro (incluida la isla de Giudecca) atrae con un ambiente tranquilo; Castello, con una abundancia de vegetación atípica para Venecia, y en Santa Croce hay una abundancia de atracciones que se combina con un número moderado de turistas. Las zonas de San Marco y San Polo tienen menos demanda debido a los altos precios y las multitudes de turistas. En el continente, los bienes raíces se compran en la zona de Mestre: en esta ubicación, los bienes raíces en Venecia son los más baratos.