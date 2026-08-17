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Propiedades residenciales en venta en Venecia, Italia

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apartamentos
6
8 propiedades total found
Villa en Venecia, Italia
Villa
Venecia, Italia
Área 1 300 m²
Residencia única con piscina cubierta, un gran parque y un estanque privado - una lujosa fin…
$3,55M
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Apartamento 3 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$262,767
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Apartamento 2 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$233,862
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$372,253
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Apartamento 4 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$433,565
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Pellestrina, Italia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Pellestrina, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
El Lido de Venecia se encuentra a pocos minutos de Venecia, una de las ciudades más sorprend…
$1,68M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 5 habitaciones en Pellestrina, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Pellestrina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 118 m²
La intervención implicó la restauración conservadora del antiguo Monasterio de la Aparición,…
$476,265
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Apartamento 23 habitaciones en Venecia, Italia
Apartamento 23 habitaciones
Venecia, Italia
Dormitorios 23
Nº de cuartos de baño 27
Área 1 160 m²
En la isla de Murano, al lado de Campo San Bernardo, se encuentra este elegante hotel constr…
$3,83M
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Parámetros de las propiedades en Venecia, Italia

con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo

Preguntas frecuentes sobre la inmobiliaria en Venecia

¿Cuánto vale un metro cuadrado de un inmueble en venta en Venecia?

En el centro de la ciudad, no menos de 4100-4200 euros; fuera de él, mil euros menos.

¿En qué barrios está más desarrollada la venta inmobiliaria en Venecia?

Si hablamos de la parte insular de la ciudad, la venta de bienes raíces más activa en Venecia se encuentra en las zonas de Dorsoduro, Santa Croce y Castello. Dorsoduro (incluida la isla de Giudecca) atrae con un ambiente tranquilo; Castello, con una abundancia de vegetación atípica para Venecia, y en Santa Croce hay una abundancia de atracciones que se combina con un número moderado de turistas. Las zonas de San Marco y San Polo tienen menos demanda debido a los altos precios y las multitudes de turistas. En el continente, los bienes raíces se compran en la zona de Mestre: en esta ubicación, los bienes raíces en Venecia son los más baratos.

¿Existen condiciones especiales para los extranjeros al comprar una propiedad veneciana?

Los ciudadanos de todos los demás países compran propiedades en Venecia en las mismas condiciones que los italianos, pero solo si en sus países los ciudadanos italianos también tienen derecho a comprar propiedades.
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