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Propiedades residenciales en venta en Lacio, Italia

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Roma
57
75 propiedades total found
Apartamentos multinivel 3 habitaciones en Viterbo, Italia
Premium Premium
Apartamentos multinivel 3 habitaciones
Viterbo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 2/3
$313,976
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Casa en Roma, Italia
Casa
Roma, Italia
$2,42M
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Casa en Stimigliano, Italia
Casa
Stimigliano, Italia
$195,594
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
120617-1. Amplio apartamento en Roma. ItaliaEn venta es un amplio apartamento de 140 metros …
$1,41M
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
AG-260716. Ático en el centro de RomaÁtico en el centro de Roma, situado en la zona de Prati…
$3,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
AG-220916-17. Attico apartamentos (sales) » Roma » ItaliaDistrito de Pinciano, junto a Villa…
$3,40M
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Apartamento 3 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 150 m²
IT-240519-1. Kavartorna Iv. Rioneta, около метро "LODI" продается квартира 150 кв.м. на 6 эт…
$679,876
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
AG-220916-10. Apartamentos (penthouse) en el centro de RomaÁtico en el centro de Roma, situa…
$3,11M
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Villa 5 habitaciones en Roma, Italia
Villa 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 330 m²
LD-0204. Enciclopedia. Información adicional "Información de la región", "Información de la …
$926,038
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Casa en Forano, Italia
Casa
Forano, Italia
♣ COLLE SABINIANO ♣ — Forano — EXCLUSIVE RESIDENCE under construction, consisting of 2 villa…
$211,602
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Apartamento 3 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 270 m²
AG-260716-2. Apartamento en una prestigiosa zona del centro histórico de RomaEl apartamento …
$5,86M
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Apartamento 6 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 205 m²
AG-220916-11. Ático en un antiguo palacio de finales de 1700Ático de unos 205 metros cuadrad…
$3,28M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 70 m²
AG-260716-5. Ático en el centro histórico de RomaEl ático de Roma consta de una espaciosa y …
$2,87M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
AG-220916-3. Extraordinario ático con vistas panorámicasEn un prestigioso edificio con servi…
$1,99M
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
AG-220916-4. Ático en el centro de RomaÁtico en el centro de Roma, situado en la zona de Pra…
$3,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
AG-220916-28. Ático en Roma, junto a Via Veneto y Villa BorgheseÁtico en Roma en Via Puccini…
$6,21M
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Apartamento 4 habitaciones en Roma, Italia
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Roma, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
AG-220916-16. Ático en venta en el centro histórico de RomaÁtico en venta en el centro histó…
$2,70M
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Casa en Tarano, Italia
Casa
Tarano, Italia
Tarano. Casa de campo con almacenes y tierra. Casa de campo panorámico de 150 metros cuadrad…
$250,282
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
AG-220916-12. Ático en el centro de Roma, situado en el distrito de PratiÁtico en el centro …
$3,11M
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Apartamento en Poggio Mirteto, Italia
Apartamento
Poggio Mirteto, Italia
La Sabina es una de las tierras más auténticas de Italia Central: un paisaje de pueblos hist…
$145,618
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Apartamento 5 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 125 m²
IT-240519-3. Kavarchan "Instantánea" Carlo Felice "Via Carlo Felice" TAG1> продается квартир…
$703,320
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Apartamento en Roma, Italia
Apartamento
Roma, Italia
Área 240 m²
AG-220916-21. Apartamentos en Roma » (ventas) » ItaliaMagníficos apartamentos de dos niveles…
$2,45M
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Villa 5 habitaciones en Latina, Italia
Villa 5 habitaciones
Latina, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 680 m²
AG-160316-1. Universidad de Bulgaria en la región de la región de la región de la región de …
$1,35M
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Apartamento 3 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 270 m²
AG-220916-5. PUBLICACIÓN ( атттик ) общей площадью 270 кв.мВ одном из престижном районе исто…
$5,86M
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Villa en Veroli, Italia
Villa
Veroli, Italia
Número de plantas 2
Villa SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. Veneto. FRESKY XVIII siglo.Provincia de Treviso, región de …
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Villa 6 habitaciones en Rieti, Italia
Villa 6 habitaciones
Rieti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 4 295 m²
LD-1032. Residencia de élite en Lazio, RietiA pocos kilómetros de Rieti, rodeado de vegetaci…
$12,89M
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Villa 2 habitaciones en Roma, Italia
Villa 2 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 180 m²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной терасойВ престижном парке дльнфа "до …
$808,818
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Villa en Montopoli di Sabina, Italia
Villa
Montopoli di Sabina, Italia
ROMA-SABINA-MONTOPOLI DI SABINA La Sabina es una de las tierras más auténticas de Italia Cen…
$359,953
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Casa en Castelnuovo di Farfa, Italia
Casa
Castelnuovo di Farfa, Italia
$51,194
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Apartamento 3 habitaciones en Roma, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Roma, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
AG-041010-1. Maravilloso ático "Italia" RomaNo muy lejos de la plaza Barberini, en un presti…
$3,46M
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