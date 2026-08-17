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Propiedades residenciales en venta en Lucca, Italia

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Unione dei comuni della Versilia
9
20 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Camaiore, Italia
Villa 6 habitaciones
Camaiore, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 600 m²
KK-639. Вилла ( продажа ) » Италия » Тоскана » МонтиньозоVial de la República de China 600кв…
$5,86M
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Villa en Forte dei Marmi, Italia
Villa
Forte dei Marmi, Italia
Área 1 247 m²
Investment Opportunity – Forte dei Marmi An exclusive opportunity on one of Italy's most pr…
Precio en demanda
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Villa en Forte dei Marmi, Italia
Villa
Forte dei Marmi, Italia
Área 650 m²
WW-TS01 . Tel.Futusil 6utor de la Universidad de Giglioli, построено 6 отдельно стоящих вилл…
$5,51M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 4 habitaciones en Viareggio, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Viareggio, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
RO-290818. Precioso apartamento espacioso en la ciudad de ViareggioHermoso apartamento ampli…
$703,320
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Villa 6 habitaciones en Forte dei Marmi, Italia
Villa 6 habitaciones
Forte dei Marmi, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
WW-TS03. YA Vialla VARIA MORDIA MORYShandyaksyya Ivyuadyaksyuskyuadyaksyutory. Vialzulya de …
$6,21M
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Villa en Bozzano, Italia
Villa
Bozzano, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 462 m²
Esta villa se encuentra cerca del centro y las prestigiosas playas de Versilia.La casa con u…
$1,74M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Forte dei Marmi, Italia
Villa
Forte dei Marmi, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Residencia de lujo en Forte dei Marmi - Lucca, Toscana - unos 500 m2 de elegancia absolutaSi…
Precio en demanda
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Villa en Lucca, Italia
Villa
Lucca, Italia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 8
Área 450 m²
La villa tiene 3 plantas con una superficie total de 450 metros cuadrados. Hay 7 dormitorios…
$1,86M
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Villa en Lucca, Italia
Villa
Lucca, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 500 m²
La propiedad se encuentra a pocos kilómetros del centro histórico de Lucca, en el pintoresco…
$4,65M
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Apartamento 3 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Piso 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 195 KV M // 3 Dormitorios // 3 Baños // Jardín // 2 Espacios de estaciona…
$1,68M
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Villa en Lucca, Italia
Villa
Lucca, Italia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 830 m²
Villa 17-18 siglo en Lucca con jardín italiano y piscina. La casa está rodeada de viñedos y …
$4,18M
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Villa en Capriglia, Italia
Villa
Capriglia, Italia
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 000 m²
Número de plantas 2
Una residencia del siglo XVIII situada en las colinas de Versilia con vistas a la costa tosc…
$14,52M
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Apartamento 2 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 2
LUCKA (TOSCANA) // 152 KV M // 3 Dormitorios // 2 Baños // Jardín // 2 Espacios de estaciona…
$1,39M
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Apartamento 5 habitaciones en Marina di Pietrasanta, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Marina di Pietrasanta, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 181 m²
Tonfano frente al mar, villa adosada con terrazas con vistas al mar que consta de: salón-com…
$1,64M
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Villa en Lucca, Italia
Villa
Lucca, Italia
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 9
Área 4 000 m²
Lucca // 4000 metros cuadrados // 40 hectáreas de tierra // Villa principal 1 400 metros cua…
$17,43M
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Apartamento 2 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Piso 2/2
LUKKA (TOSKANA) // 172 KV M // 2 Dormitorios // 2 Baños // Jardín // 2 Espacios de estaciona…
$1,57M
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Apartamento 1 habitacion en Lucca, Italia
Apartamento 1 habitacion
Lucca, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 1/2
LUKKA (TOSKANA) // 125 KV M // 1 Dormitorio // 1 Baño // Jardín // 2 Espacios de estacionami…
$1,02M
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Apartamento 2 habitaciones en Lucca, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Lucca, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
El apartamento está situado en la primera planta de la villa. Tienen una entrada independien…
$790,100
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Villa 1 habitación en Castelnuovo di Garfagnana, Italia
Villa 1 habitación
Castelnuovo di Garfagnana, Italia
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 050 m²
Número de plantas 3
Immergersi in questa splendida villa padronale è come assaporare la magica e calda atmosfer…
$755,347
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Villa en Lucca, Italia
Villa
Lucca, Italia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 500 m²
San Makario (Lucca) 500 metros cuadrados // jardín con una superficie de 18.000 metros cuadr…
$1,80M
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