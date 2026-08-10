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Propiedades residenciales en venta en Lombardía, Italia

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Milán
32
Desenzano del Garda
153
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
119
Sirmione
46
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723 propiedades total found
Villa 18 habitaciones en Monza, Italia
UP UP
Villa 18 habitaciones
Monza, Italia
Habitaciones 18
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 600 m²
Número de plantas 4
Villa privada de lujo en Monza – 600 m2 en una de las zonas más prestigiosasItalia • Monza •…
$2,84M
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Vendedor particular
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Villa 5 habitaciones en San Felice del Benaco, Italia
Villa 5 habitaciones
San Felice del Benaco, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 475 m²
GA-V001015. Encantadora casa reformada en San Felice del BenacoEn el centro histórico de San…
$937,760
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Villa 4 habitaciones en Soiano del Lago, Italia
Villa 4 habitaciones
Soiano del Lago, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 260 m²
ABI-908L. Villa en el lago GardaVilla independiente con vistas panorámicas al lago Garda. Es…
$1,52M
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 220 m²
ABI-1263A. Villa en Desenzano del Garda con piscina y parcela privadaVilla en Desenzano del …
$1,64M
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Villa 6 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 580 m²
ABI-1246. Hermosa villa en Desenzano Del GardaHermosa villa espaciosa en Desenzano Del Garda…
$1,93M
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Villa 4 habitaciones en Pianello del Lario, Italia
Villa 4 habitaciones
Pianello del Lario, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
GR-Al1. Nueva villa de lujo en la primera línea del lagoPianello del Lario: una villa indepe…
$3,16M
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 220 m²
GH-DV001784. Futusilia de la región de la región. Входя в квартиру мы попадаем сразу в прихо…
$1,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
GA-V001456. Apartamento en el centro de Desenzano del Garda en Desenzano del GardaSituado en…
$281,328
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Apartamento 2 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 82 m²
GA-V001230. Apartamento junto al lago en Desenzano del GardaSituado en una zona residencial …
$339,938
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Villa 5 habitaciones en Cernobbio, Italia
Villa 5 habitaciones
Cernobbio, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
MV-160921-1. Villa moderna con impresionantes vistas al lago ComoVilla en Chernobbio.Una vil…
$4,45M
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Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
GA-V001396. Nueva villa moderna en Lonato del GardaEn una tranquila zona residencial rodeada…
$385,654
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Villa 3 habitaciones en Monvalle, Italia
Villa 3 habitaciones
Monvalle, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 450 m²
LD-1909. ¡Vendido! Villa de lujo en las inmediaciones del lago MaggioreUna villa de lujo rod…
$6,45M
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Villa 6 habitaciones en Lecco, Italia
Villa 6 habitaciones
Lecco, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 570 m²
IT-300418-1. Villa histórica en el lago de ComoVenta es una villa histórica en el lago de Co…
$5,63M
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Villa 4 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
GH-PV001500. En la región de la región de Moscú en la región de Moscú en la región de Moscú …
$1,82M
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
GH-V001920. Exclusivo ático con vistas al lago y piscina privadaEspecialmente conocido por s…
$1,88M
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Apartamento 4 habitaciones en Soiano del Lago, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Soiano del Lago, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 180 m²
GH-PV006530. Gran apartamento con piscina y jardínSoiano del Ago, en una exclusiva residenci…
$527,490
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Apartamento 6 habitaciones en Molina, Italia
Apartamento 6 habitaciones
Molina, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 150 m²
MV-270221-2. A través de la producción de la industria de la industria de la industria de la…
$808,818
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Apartamento 3 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GH-DV5967. Apartamento de tres dormitorios a dos pasos del paseo marítimoSituado en una pres…
$583,755
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Villa 10 habitaciones en Cremona, Italia
Villa 10 habitaciones
Cremona, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 50 400 m²
Número de plantas 2
Casa rural reformada con 5 hectáreas de tierra – Campo CremonesaEn la pintoresca campiña Cre…
$930,945
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 146 m²
GA-V001067. Villa en Desenzano del GardaInsertado en un nuevo contexto en las puertas del ce…
$702,148
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Villa 4 habitaciones en San Felice del Benaco, Italia
Villa 4 habitaciones
San Felice del Benaco, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 315 m²
GH-LV01652. Villa moderna con vistas al lagoVilla en el estilo de "moderno" en un lugar sorp…
$1,11M
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Apartamento 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
In a building of only 4 units, forthcoming construction, in residential area surrounded by g…
$326,269
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Apartamento 4 habitaciones en Salo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Salo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 150 m²
GH-LV06375. Amplio apartamento en el centro con vistas al lago.En el centro de la ciudad de …
$562,656
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Villa 6 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 650 m²
ABI-1164A. Villa con piscina y amplio jardín en Padeng sul GardaVilla de prestigio se encuen…
$2,34M
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Apartamento 4 habitaciones en Travedona Monate, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Travedona Monate, Italia
Habitaciones 4
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Área 180 m²
PL-PR_A01. Ruso de la República de China y la Comisión de la Unión Europea de la Unión de la…
$457,158
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Villa 4 habitaciones en Civiglio, Italia
Villa 4 habitaciones
Civiglio, Italia
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Dormitorios 3
Área 220 m²
PL-PR_P10. Casa de piedra en el corazón de la ciudad de ComoExclusiva casa de piedra, constr…
$1,47M
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
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Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 250 m²
GH-DV00953. Magnífico ático con fantásticas vistas al lago.Este ático con una vista elegante…
$1,58M
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Apartamento 3 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 50 m²
OC-012. Nuevo apartamento de dos habitaciones 50m2 en MilánMobiliario y equipo están incluid…
$318,780
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Apartamento 3 habitaciones en San Felice del Benaco, Italia
Apartamento 3 habitaciones
San Felice del Benaco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 110 m²
GA-V000710. Apartamento de tres dormitorios en venta en San Felice del Benaco Situado en uno…
$703,320
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
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Área 210 m²
ABI-1254A. Prestigioso apartamento en el lago GardaEn la prestigiosa zona de la ciudad turís…
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