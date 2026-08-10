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Propiedades residenciales en venta en Provincia di Imperia, Italia

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Sanremo
85
Bordighera
52
Ventimiglia
9
233 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
LH-2T03. Apartamento de tres dormitorios en San Remo, LiguriaA 50 metros de las playas de ar…
$386,826
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 80 m²
LH-2T15. Apartamentos en Liguria - apartamento con jardín en San RemoA pocos minutos de las …
$275,467
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Villa 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
LH-2V06. Villa con vistas al mar en San Remo, Liguria, ItaliaLa villa se encuentra a solo 70…
$1,76M
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Villa 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
KK-3v02. Villa de lujo en BordigerVilla para 3 familias, con vistas al mar, acabados de lujo…
$2,81M
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Apartamento 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 125 m²
LH-2Q43. Apartamento de cuatro dormitorios en San Remo, Zona SolaroEn la prestigiosa zona re…
$527,490
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Villa 6 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 6 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 330 m²
AL-105. Villa histórica en San RemoVilla histórica en la ciudad de San Remo, a solo 100 metr…
$2,34M
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 77 m²
LH-2T33. Apartamento con vistas al mar en Italia, Liguria, San RemoEn una zona tranquila y t…
$345,799
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Villa 4 habitaciones en Caramagnetta, Italia
Villa 4 habitaciones
Caramagnetta, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 187 m²
Casa rural KK- Ligurian con piscinaVilla Iris, construida en 2005, es una casa rural de Ligu…
$644,710
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Villa 3 habitaciones en Cantalupo, Italia
Villa 3 habitaciones
Cantalupo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 157 m²
Villa con vistas al mar en Liguria, ImperioVilla con vistas al mar en Liguria, Imperio, Ital…
$574,378
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Villa 3 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Villa 3 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
LH-1T70. Casa adosada en venta en OspedalettiComprar un adosado con terraza y vistas al mar …
$281,328
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 75 m²
LH-3T36. Apartamento con nueva renovación junto al mar en Italia, Liguria, BordigeraEn una d…
$463,019
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Villa 6 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 6 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 340 m²
LH-2V17. Villa con vistas al mar en Italia, Liguria, San RemoEn una de las zonas más prestig…
$1,47M
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 165 m²
LH-2Q25. Kavarchandhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…
$1,23M
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Villa 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 300 m²
LH-2v05. Villa en Italia, Liguria - villa en el mar en San RemoA sólo 30 m de la famosa ruta…
$1,64M
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Villa 6 habitaciones en Bordighera, Italia
Villa 6 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 440 m²
LH-3v18. Villa con vistas al mar en Bordiger, Liguria, ItaliaA pocos pasos de las playas de …
$2,23M
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Apartamento 3 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 90 m²
LH-1T85. Kevартира с видом на море в Лигури - трехкомнатная квартира в ОспедалеттиВ самой кр…
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Apartamento 3 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
LH-2T21. San Remo Apartamento de 3 habitaciones. liguriaEl apartamento consta de: pasillo, a…
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Apartamento 4 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 132 m²
KK-SAN-861. Una foto en San Remo. liguriaApartamento con terraza en la 2a planta de una casa…
$433,714
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Villa 2 habitaciones en San Lorenzo al Mare, Italia
Villa 2 habitaciones
San Lorenzo al Mare, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 138 m²
LH-6V35. Villa en Costarainer. Empire.Villa con piscina y vistas al mar en venta en Italia, …
$550,934
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Villa en Sanremo, Italia
Villa
Sanremo, Italia
Área 350 m²
KK-321. Villa de dos niveles 350m2, en buen estadoVenta villa de dos niveles de 350 metros c…
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Apartamento 4 habitaciones en Bordighera, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Bordighera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
LH-3Q10. Apartamento con vistas al mar en venta en Liguria, BordigerEn la primera colina de …
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Villa 3 habitaciones en Civezza, Italia
Villa 3 habitaciones
Civezza, Italia
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Área 130 m²
LH-6Q01. Villa en venta en Civezza. liguriaComprar un adosado con terraza y vistas al mar en…
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Apartamento 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
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Área 120 m²
LH-2Q02. Gran apartamento con vistas al mar en San Remo En San Remo, a pocos pasos de las pl…
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Apartamento 3 habitaciones en Ospedaletti, Italia
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Ospedaletti, Italia
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Dormitorios 2
Área 100 m²
KK-1T89. PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN - PUBLICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN, PU…
$996,370
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Apartamento 3 habitaciones en Bordighera, Italia
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Bordighera, Italia
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Dormitorios 2
Área 120 m²
KK- Apartamento en un nuevo complejo en BordigerLa nueva residencia de MiramareApartamento n…
$761,930
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Apartamento 4 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 110 m²
LH-1Q16. Apartamentos por mar en Italia, Liguria, OspedalettiEn uno de los complejos residen…
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Apartamento 4 habitaciones en Sanremo, Italia
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Sanremo, Italia
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Área 62 m²
LH-2B05. Apartamento en venta en San Remo, LiugriaA pocos metros de la famosa ruta de bicicl…
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Villa 6 habitaciones en Ospedaletti, Italia
Villa 6 habitaciones
Ospedaletti, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 260 m²
LH-1v06. Hermosa villa en Ospedaletti (Liguria)1,5 km en coche del mar en una tranquila zona…
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Villa 5 habitaciones en Sanremo, Italia
Villa 5 habitaciones
Sanremo, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 180 m²
PO-270317. Villa de lujo en San Remo. ItaliaLa villa se encuentra en una zona de élite, una …
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Villa 3 habitaciones en Ventimiglia, Italia
Villa 3 habitaciones
Ventimiglia, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
LH-5V06. Villa en Ventimiglia. San RemoVilla con vistas al mar en la costa de Italia, Liguri…
$533,351
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