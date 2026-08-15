Edificios Residencial en Venta en Italia

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Edificio rentable en Cerdeña, Italia
Edificio rentable
Cerdeña, Italia
Casa separada en venta en Lampjana - esquina del paraísoDescubre este magnífico complejo res…
$1,13M
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Edificio rentable 1 065 m² en Florencia, Italia
Edificio rentable 1 065 m²
Florencia, Italia
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 1 065 m²
Número de plantas 3
Edificio residencial, construido en 1865 – 1897.sol. El arquitecto Narcisso Frosali en nombr…
$6,71M
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