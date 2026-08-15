Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Italia
  3. Residencial
  4. Estudio

Estudios en venta en Italia

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio 1 habitación en Milán, Italia
Estudio 1 habitación
Milán, Italia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 5/7
Invertir en Milán: Studio by Naviglia waterfront tención €165.000La combinación perfecta de …
$192,246
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Italia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir