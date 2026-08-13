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Propiedades residenciales en venta en Brescia, Italia

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Desenzano del Garda
153
Comunita Montana Parco Alto Garda bresciano
119
Sirmione
46
Salo
35
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533 propiedades total found
Villa en Sirmione, Italia
Villa
Sirmione, Italia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
SYRMIONE // 400 KV. M // 4 Dormitorios // 3 Baños // Cocina // PRISTER // Piscina // Planta …
$1,39M
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Villa 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 131 m²
GA-V001344. Exclusiva casa con vistas al lago y terraza en Desenzano del GardaSituado a 100 …
$906,110
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Villa 4 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 370 m²
GA-V001274. ADИЗАЙНЕРСКАЯ ВИЛЛА С ПРЕКРАСНЫМ ВИДОМ НА ОЗЕРО В MONIGA DEL GARDABrandy de resp…
$1,64M
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 270 m²
GA-V000045. Ático en venta en Desenzano del GardaExclusivo contexto de seis principales unid…
$1,35M
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Villa 4 habitaciones en Moniga del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Moniga del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 315 m²
GH-PV001595. ¡Vilлы на последнем этапе строительстваВилла с видом на озеро, постройка конец …
$1,20M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
GH-DV3695. Villa con tres dormitorios, construido sobre tecnología avanzadaLa villa, constru…
$397,376
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Villa 5 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 495 m²
GA-V001323. Designer Villa con Vista General al Lago en Padeng sul GardaSituado en el munici…
$2,23M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
GH-230519. Villa de primera línea en Desenzano.Villa de primera línea en Desenzano. Situado …
$2,93M
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 260 m²
GA-V000395. Placa de la empresa de la industria de la industria, очередное строительство эк…
$1,16M
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Villa 4 habitaciones en Sirmione, Italia
Villa 4 habitaciones
Sirmione, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 330 m²
GA-V001073. Villa con vistas al lago en SirmioneSituado en la magnífica ubicación del lago G…
$2,93M
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Villa 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 200 m²
ABI-1160A. Villa de estilo Liberty en el lago GardaVilla en el estilo de la Libertad con una…
$2,11M
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Villa 4 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
GH-PV001612. Villa de lujo restaurada con piscinaVilla independiente totalmente reformada co…
$926,038
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Villa en Padenghe sul Garda, Italia
Villa
Padenghe sul Garda, Italia
Área 674 m²
GH-280418. Villa de lujo en primera línea en Padenga Sul GardaVilla de lujo en primera línea…
$9,38M
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Apartamento 4 habitaciones en Soiano del Lago, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Soiano del Lago, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 120 m²
GH-PV001409. Apartamento con vistas al lagoEstamos en un hermoso edificio - una reconstrucci…
$545,073
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Villa 5 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 750 m²
GA-V001279. Villa con un gran parque privado en Padenge Sul GardaSituado en una elegante zon…
$2,05M
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Villa 3 habitaciones en San Felice del Benaco, Italia
Villa 3 habitaciones
San Felice del Benaco, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 160 m²
GH-LV03220. Duplex en construcciónLa nueva villa, en construcción, está a pocos metros del c…
$526,318
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 145 m²
GA-V001114. Apartamento con jardín en un exclusivo edificio en Desenzano del GardaLa próxima…
$767,791
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 230 m²
GH-DV03001. Moderno y elegante ático en el centro de DesenzanEn Desenzano del Garda se vende…
$1,25M
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Villa 4 habitaciones en Gardone Riviera, Italia
Villa 4 habitaciones
Gardone Riviera, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 400 m²
WW-120315-1. Villa en Gardona RivieraVilla en Gardona Riviera - uno de los lugares más prest…
$2,81M
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Apartamento 2 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 80 m²
GA-V001251. Gran apartamento de dos habitaciones con vistas al lago en Desenzano del GardaEn…
$257,884
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Villa 4 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 260 m²
GA-V001311. Villa de diseño con hermosas vistas al lago en Padeng sul GardaSituado en el mun…
$1,29M
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Villa 6 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 6 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 650 m²
ABI-1164A. Villa con piscina y amplio jardín en Padeng sul GardaVilla de prestigio se encuen…
$2,34M
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 104 m²
GH-LV05946-INT65. Apartamento con terraza panorámica y vista al lagoEn la orilla del lago en…
$325,989
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
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Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 125 m²
GA-V001441. Retor de la empresa de la Unión de la Unión de la Unión de la UniónFutusilia de …
$339,938
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Villa 4 habitaciones en Lonato del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Lonato del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 155 m²
GA-V001405. Nuevo desarrollo de villas exclusivas en Lonato del GardaNo lejos del centro de …
$432,542
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Apartamento 4 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 145 m²
GA-V001330. Dúplex en Plaza Garibaldi en Desenzano del GardaA pocos pasos de la plaza Gariba…
$609,544
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Apartamento 3 habitaciones en Toscolano Maderno, Italia
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Toscolano Maderno, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 120 m²
GH-LV03320. Futusky de la región de la región de la industria. Brandy de la ciudad, la regió…
$468,880
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Villa 4 habitaciones en Manerba del Garda, Italia
Villa 4 habitaciones
Manerba del Garda, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
AVI-1093a. Chalet independiente con piscina privada En una ubicación única, a solo 200 metro…
$1,82M
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Villa 5 habitaciones en Padenghe sul Garda, Italia
Villa 5 habitaciones
Padenghe sul Garda, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 385 m²
ABI-1264A. Villa moderna en el lago GardaVilla moderna con una hermosa vista del lago Garda.…
$2,81M
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Apartamento 3 habitaciones en Desenzano del Garda, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Desenzano del Garda, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 115 m²
GH-DV4625. Apartamentos románticos en un antiguo edificioA poca distancia del centro de Dese…
$515,768
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