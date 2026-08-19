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Propiedades residenciales en venta en Milán, Italia

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apartamentos
27
casas independientes
7
34 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 50 m²
OC-012. Nuevo apartamento de dos habitaciones 50m2 en MilánMobiliario y equipo están incluid…
$318,780
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Apartamento 2 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 59 m²
OC-013. Nuevo apartamento de dos habitaciones 59m2 En MilánDescripción: Ofrecemos a la venta…
$281,855
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Apartamento 3 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 45 m²
OC-010. Apartamento de dos habitaciones 45m2 en MilánDescripción:En un antiguo edificio mila…
$313,856
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It Is RealtyIt Is Realty
Villa 6 habitaciones en Milán, Italia
Villa 6 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 310 m²
OC-231015-1, una casa noble de lujo construida en la segunda mitad del siglo XVIICasa noble …
$5,22M
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Apartamento 1 habitación en Milán, Italia
Apartamento 1 habitación
Milán, Italia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 33 m²
OC-011. NOMBRES YOVALO ARYUDA SENDADO 33м ² VISTAMISMO: Внутри элегантного здания 1940-х год…
$387,705
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Apartamento en Milán, Italia
Apartamento
Milán, Italia
OC-031022W. Branch de la República de China y la Unión de la Unión de la Unión de la Unión¿C…
$351,660
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TekceTekce
Apartamento 1 habitación en Milán, Italia
Apartamento 1 habitación
Milán, Italia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 36 m²
OC-003. Apartamento nuevo en MilánDescripción: En un antiguo edificio de Milán de la década …
$252,316
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Apartamento 5 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 200 m²
OC-310521W. Amplio apartamento en Milán en una excelente zonaAmplio apartamento en Milán en …
$1,41M
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Apartamento 5 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 166 m²
OC-270320. ¡Aucción! Apartamento en MilánApartamentos de dos pisos (es posible hacer dos apa…
$432,542
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Apartamento 3 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 57 m²
OC-004. Nueva York квартира в МиланеOuper: Веринном здании в миланском стиле начала 20 век…
$350,781
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Villa 4 habitaciones en Milán, Italia
Villa 4 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 300 m²
FP-261015. En el caso de la empresa, которое можно переделать под свои нужды. Brandy de la R…
$2,23M
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Apartamento 4 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 73 m²
OC-008. Nuevo apartamento de tres habitaciones en MilánDescripción:Sala de estar con balcón …
$578,481
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Apartamento 3 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 54 m²
OC-009. Nuevo apartamento de dos habitaciones en MilánDescripción:Salón con cocina insular c…
$430,783
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Apartamento 4 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 105 m²
OC-015. Nuevo apartamento de tres habitaciones 105m2 en MilánDescripción:Nuevo apartamento d…
$1,06M
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Estudio 1 habitación en Milán, Italia
Estudio 1 habitación
Milán, Italia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 5/7
Invertir en Milán: Studio by Naviglia waterfront tención €165.000La combinación perfecta de …
$192,246
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Apartamento 3 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 60 m²
OC-005. Apartamento nuevo amueblado 60m2Descripción: En un antiguo edificio de estilo milané…
$393,859
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Apartamento 4 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 4 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 82 m²
OC-006. Nuevo apartamento moderno en Milán con excelente superficie de 82 metros cuadrados.C…
$478,785
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Apartamento 5 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 5 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 785 m²
PL-070920. Exclusivo ático en la zona de "Port Venice" en MilánEn el corazón de Milán, en la…
$9,96M
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Apartamento 2 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 48 m²
OC-121221W. Complejo de tres apartamentosUn complejo de tres apartamentos unidos por un solo…
$363,382
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Apartamento 2 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 43 m²
OC-007. Apartamento nuevo en Milán 43 m2DescripciónUn salón con un sofá hecho a mano,Cocina …
$258,470
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Apartamento 2 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 37 m²
OC-002. Apartamento nuevo en MilánDescripción: En el edificio de la década de 1930, al estil…
$240,008
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Apartamento 3 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 3 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 47 m²
OC-014. Nuevo apartamento de dos habitaciones 47m2 en MilánLa propiedad incluye la entrada a…
$299,087
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Villa 6 habitaciones en Milán, Italia
Villa 6 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 650 m²
FP-271115. Residencia de lujo a 60 km de MilánResidencia de lujo a 60 km de Milán, villa 650…
$5,27M
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Apartamento en Milán, Italia
Apartamento
Milán, Italia
Área 320 m²
OC-231015. Apartamento en el centro de MilánApartamento en el corazón de Milán, en el metro …
$3,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 60 m²
OC-001. Apartamento estilo LoftDistrito: PASTEUR, una línea de metro rojo con una parada a p…
$381,551
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Apartamento 2 habitaciones en Milán, Italia
Apartamento 2 habitaciones
Milán, Italia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 6
MILAN // 180 metros cuadrados // Dos niveles // 2 dormitorios // 2 baños // LIFT // JAKUZI /…
$1,46M
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Ático Ático 5 habitaciones en Milán, Italia
Ático Ático 5 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
$5,26M
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Villa en Milán, Italia
Villa
Milán, Italia
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 780 m²
La residencia Longignan es una casa histórica construida en el siglo XVII y propiedad de la …
$2,20M
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Apartamento 1 habitacion en Milán, Italia
Apartamento 1 habitacion
Milán, Italia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Situado en la prestigiosa zona de Brera, este apartamento totalmente renovado combina materi…
$1,86M
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Villa 8 habitaciones en Milán, Italia
Villa 8 habitaciones
Milán, Italia
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Historical villa in the prestigious quiet suburb of Milan. To the center of Milan - 30 km.  …
$2,17M
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