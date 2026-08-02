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Barrio residencial Ideal investissementpied a terre grand 3 pieces a vendre bon emplacement centre ville bat yam

Bat Yam, Israel
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ID: 39662
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 2/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

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Bat Yam, Israel
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