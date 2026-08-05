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Barrio residencial Emplacement ideal grand 3 pieces a vendre proche de la mer et des commerces centre ville bat yam

Bat Yam, Israel
de
$662,000
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6
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ID: 39680
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/8/26

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Yoseftal

Sobre el complejo

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Referencia: BY 231 Distrito: centro, cerca del mar, tiendas y el nuevo tranvía Edificio después de Tama 38 Bonitos 3 amplias habitaciones Superficie de 80 m2 Terraza de 10 m2 2a planta con ascensor Aire acondicionado Aparcamiento privado Actualmente alquilado a 4600 nis/mes

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Bat Yam, Israel
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