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Barrio residencial Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur

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Barrio residencial Special investisseur immeuble neuf 3 pieces ascenseur
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ID: 36005
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Shenkin, 54 Frenchy

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Bauhaus Renovate Building - Nine 3 habitaciones con ascensor perfecta como inversión de alquiler Compra perfecta 1a Posibilidad de comprar aparcamiento +400k

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